Челябинский депутат Денисенко попал под санкции Евросоюза

Денисенко является сыном гендиректора обувной фабрики «Юничел» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат законодательного собрания Челябинской области Алексей Денисенко попал в санкционный список Европейского союза (ЕС). Его данные опубликованы в официальном журнале ЕС.

«Денисенко является членом партии „Единая Россия“ и открыто поддерживает решение президента Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики независимыми. Он оправдывает спецоперацию, которая, по его оценке, ведет к миру», — говорится в документе.

Алексей Денисенко — сын генерального директора обувной фабрики «Юничел» Владимира Денисенко. В компании отца занимает должность директора по развитию. В 2020 году был избран депутатом заксобрания Челябинской области. Является председателем комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

По итогам 2021 года Денисенко вошел в топ-5 самых состоятельных депутатов региона с доходом 162 млн рублей. В его собственности 11 земельных участков, семь жилых домов и долей в них, четыре квартиры, два гаража, 13 нежилых помещений и зданий. В автопарке народного избранника Jeep Wrangler Unlimited; Ferrari 612 scaglietti; Ferrari F131EDE Spider F1; Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz S 500 4MATIC; Mercedes-Benz 560; Mitsubishi Lancer; Ford Mustang; Chevrlet Corvette; BMW 318; ГАЗ 21Р; Lada Largus; Toyota Vallfire; мотоциклs BMW R1200GS, Harley Davidson, Kawasaki, Honda Valkyrie-Runa, Honda GL 1800В, Confederate X132, катер и плавучая дача. Жена депутата, указавшая 178-миллионный доход, ограничилась внедорожником Audi Q7.

Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.

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