Сенатор Красин назвал заявление Зеленского о «деоккупации» Курил провокацией

Сенатор Красин: заявление о «деоккупации» Курил указывает, что Зеленский потерял чувство реальности

25 октября 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Крым и Курилы являются исконно русскими территориями, считает Григорий Карасин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что после «деоккупации» Украины настанет черед Приднестровья, Абхазии и Курил, является провокацией международного сообщества. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин. «Я думаю, что Зеленский не дождется этого никогда. И более того, люди, которые спокойно это слушают, одурачены им, поскольку и Крым, и Курилы, и все остальные территории являются исконно русской землей. Он это сам хорошо знает, но провоцирует международную общественность. Это утраивает его вину перед человечеством и перед собственной страной», — подчеркнул Григорий Карасин. Сенатор добавил, что высказывания президента Украины доказывают потерю им чувства реальности. «Он уже заврался. Этот человек уже потерял чувство реальности и политического стыда перед собственной страной», — подытожил Карасин. Первый парламентский саммит «Крымской платформы» проходит в столице Хорватии Загребе. В ходе пленарной сессии Владимир Зеленский заявил, что после «деоккупации» Украины настанет черед Приднестровья, Абхазии и «северных территорий» Японии.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что после «деоккупации» Украины настанет черед Приднестровья, Абхазии и Курил, является провокацией международного сообщества. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин. «Я думаю, что Зеленский не дождется этого никогда. И более того, люди, которые спокойно это слушают, одурачены им, поскольку и Крым, и Курилы, и все остальные территории являются исконно русской землей. Он это сам хорошо знает, но провоцирует международную общественность. Это утраивает его вину перед человечеством и перед собственной страной», — подчеркнул Григорий Карасин. Сенатор добавил, что высказывания президента Украины доказывают потерю им чувства реальности. «Он уже заврался. Этот человек уже потерял чувство реальности и политического стыда перед собственной страной», — подытожил Карасин. Первый парламентский саммит «Крымской платформы» проходит в столице Хорватии Загребе. В ходе пленарной сессии Владимир Зеленский заявил, что после «деоккупации» Украины настанет черед Приднестровья, Абхазии и «северных территорий» Японии.