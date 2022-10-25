Сенатор Красин назвал заявление Зеленского о «деоккупации» Курил провокацией

Сенатор Красин: заявление о «деоккупации» Курил указывает, что Зеленский потерял чувство реальности
© Служба новостей «URA.RU»
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Крым и Курилы являются исконно русскими территориями, считает Григорий Карасин Фото:

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что после «деоккупации» Украины настанет черед Приднестровья, Абхазии и Курил, является провокацией международного сообщества. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Я думаю, что Зеленский не дождется этого никогда. И более того, люди, которые спокойно это слушают, одурачены им, поскольку и Крым, и Курилы, и все остальные территории являются исконно русской землей. Он это сам хорошо знает, но провоцирует международную общественность. Это утраивает его вину перед человечеством и перед собственной страной», — подчеркнул Григорий Карасин.

Сенатор добавил, что высказывания президента Украины доказывают потерю им чувства реальности. «Он уже заврался. Этот человек уже потерял чувство реальности и политического стыда перед собственной страной», — подытожил Карасин.

Первый парламентский саммит «Крымской платформы» проходит в столице Хорватии Загребе. В ходе пленарной сессии Владимир Зеленский заявил, что после «деоккупации» Украины настанет черед Приднестровья, Абхазии и «северных территорий» Японии.

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что после «деоккупации» Украины настанет черед Приднестровья, Абхазии и Курил, является провокацией международного сообщества. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин. «Я думаю, что Зеленский не дождется этого никогда. И более того, люди, которые спокойно это слушают, одурачены им, поскольку и Крым, и Курилы, и все остальные территории являются исконно русской землей. Он это сам хорошо знает, но провоцирует международную общественность. Это утраивает его вину перед человечеством и перед собственной страной», — подчеркнул Григорий Карасин. Сенатор добавил, что высказывания президента Украины доказывают потерю им чувства реальности. «Он уже заврался. Этот человек уже потерял чувство реальности и политического стыда перед собственной страной», — подытожил Карасин. Первый парламентский саммит «Крымской платформы» проходит в столице Хорватии Загребе. В ходе пленарной сессии Владимир Зеленский заявил, что после «деоккупации» Украины настанет черед Приднестровья, Абхазии и «северных территорий» Японии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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