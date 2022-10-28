В Челябинске с 9 этажа выпал молодой человек

В центре Челябинска из окна на девятом этаже выпал 18-летний молодой человек. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, гибель мужчины не носит криминальный характер.
«Тело 18-летнего молодого человека нашли во дворе дома №122 по улице Шаумяна. Он скончался до приезда врачей. По предварительным данным, гибель не носит криминальный характер», — уточнил источника URA.RU.
В данный момент на месте трагедии работают следователи. В пресс-службе Следственного Управления СКР по Челябинской области пообещали предоставить информацию позднее.
Обновлено в 10:31
В пресс-службе Следственного Управления СКР по региону отметили, что по данному факту проводится проверка.
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