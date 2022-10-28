28 октября 2022

В Челябинске с 9 этажа выпал молодой человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка капсулы Кафедральный собор Рождества Христова Челябинск, стена, бинокль, наблюдатель, дом, окно
По предварительным данным, гибель молодого человека не носит криминальный характер Фото:

В центре Челябинска из окна на девятом этаже выпал 18-летний молодой человек. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, гибель мужчины не носит криминальный характер.

«Тело 18-летнего молодого человека нашли во дворе дома №122 по улице Шаумяна. Он скончался до приезда врачей. По предварительным данным, гибель не носит криминальный характер», — уточнил источника URA.RU.

В данный момент на месте трагедии работают следователи. В пресс-службе Следственного Управления СКР по Челябинской области пообещали предоставить информацию позднее.

Обновлено в 10:31

В пресс-службе Следственного Управления СКР по региону отметили, что по данному факту проводится проверка.

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В центре Челябинска из окна на девятом этаже выпал 18-летний молодой человек. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, гибель мужчины не носит криминальный характер. «Тело 18-летнего молодого человека нашли во дворе дома №122 по улице Шаумяна. Он скончался до приезда врачей. По предварительным данным, гибель не носит криминальный характер», — уточнил источника URA.RU. В данный момент на месте трагедии работают следователи. В пресс-службе Следственного Управления СКР по Челябинской области пообещали предоставить информацию позднее. Обновлено в 10:31 В пресс-службе Следственного Управления СКР по региону отметили, что по данному факту проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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