01 ноября 2022

Пермская киношкола ищет актеров для своих фильмов

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Дом, где жил Макс Фадеев. г. Курган, рисунок на асфальте, хлопушка для кино
Роли свободны в 10 короткометражках Фото:

Студенты Пермской киношколы подготовили ряд проектов, для съемок которых нужны актеры. Поэтому в городе объявлен кастинг.

«Студенты Пермской киношколы объявляют поиск актеров для своих короткометражных фильмов! Приглашаем всех желающих принять участие в съемках на безвозмездной основе», — говорится в объявлении в группе киношколы в соцсети «ВКонтакте».

На съемки 10 фильмов требуются исполнители множества ролей. Все типажи описаны на странице киношколы. Для участия в кастинге нужно будет прислать свои фото и видеовизитку.

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Студенты Пермской киношколы подготовили ряд проектов, для съемок которых нужны актеры. Поэтому в городе объявлен кастинг. «Студенты Пермской киношколы объявляют поиск актеров для своих короткометражных фильмов! Приглашаем всех желающих принять участие в съемках на безвозмездной основе», — говорится в объявлении в группе киношколы в соцсети «ВКонтакте». На съемки 10 фильмов требуются исполнители множества ролей. Все типажи описаны на странице киношколы. Для участия в кастинге нужно будет прислать свои фото и видеовизитку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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