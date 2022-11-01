Пермская киношкола ищет актеров для своих фильмов

Роли свободны в 10 короткометражках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты Пермской киношколы подготовили ряд проектов, для съемок которых нужны актеры. Поэтому в городе объявлен кастинг.

«Студенты Пермской киношколы объявляют поиск актеров для своих короткометражных фильмов! Приглашаем всех желающих принять участие в съемках на безвозмездной основе», — говорится в объявлении в группе киношколы в соцсети «ВКонтакте».

На съемки 10 фильмов требуются исполнители множества ролей. Все типажи описаны на странице киношколы. Для участия в кастинге нужно будет прислать свои фото и видеовизитку.