Пермская киношкола ищет актеров для своих фильмов

Роли свободны в 10 короткометражках
Студенты Пермской киношколы подготовили ряд проектов, для съемок которых нужны актеры. Поэтому в городе объявлен кастинг.
«Студенты Пермской киношколы объявляют поиск актеров для своих короткометражных фильмов! Приглашаем всех желающих принять участие в съемках на безвозмездной основе», — говорится в объявлении в группе киношколы в соцсети «ВКонтакте».
На съемки 10 фильмов требуются исполнители множества ролей. Все типажи описаны на странице киношколы. Для участия в кастинге нужно будет прислать свои фото и видеовизитку.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P