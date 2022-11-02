Сидевший за убийство фотограф Лошагин признался, что готов работать обезьянкой за три миллиона

Дмитрий Лошагин воспринимает в штыки приглашения федеральных каналов стать героем шоу о себе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Осужденный за убийство своей жены екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин после освобождения из колонии признался, что не пойдет на федеральные каналы участвовать в программах, посвященных ему. Мужчина сказал, что лучше поработает час обезьянкой за три миллиона, чтобы закрыть долги.

«Меня звали на федеральные каналы. Но я не горю желанием участвовать в подобной развлекаловке. Это бред. Я могу час поработать обезьянкой за три миллиона. Считаю, что на меня вылили очень много грязи за все это время, поэтому я имею право рассчитывать на возмещение морального ущерба. Так, смогу хоть какие-то вопросы закрыть: рассчитаюсь с долгами, свожу маму в стоматологию», — сказал Лошагин изданию «КП-Екатеринбург».

Лошагин также рассказал, что собирается продать свой лофт. Долгое время он был выставлен на продажу за 50 миллионов, сейчас же, по словам Дмитрия, цена существенно снизилась. В настоящий момент он делает там ремонт. Фотограф, выйдя на свободу, уже вернулся к своей старой работе.

Лошагин жестоко убил свою жену-фотомодель Юлию Прокопьеву. Во время ссоры он избил ее, а затем свернул шею. Пытаясь избавиться от тела, он вывез его в лес и поджег. Когда фотографа задержали и доставили в суд, он стал отрицать свою вину и не признал ее до самого освобождения. Тем не менее суд приговорил мужчину почти к 10 годам колонии.

Лошагин подавал апелляции, чтобы освободиться досрочно. Суд постоянно отказывал, однако к 23 августа у фотографа за время нахождения в колонии появилось 22 поощрения. Чкаловский районный суд решил, что Лошагин готов к освобождению. Лошагин покинул стены колонии раньше срока. Срок его наказания должен был подойти к концу 1 января 2024 года.