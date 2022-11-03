Экспорт из США в РФ обновил максимум, а импорт — минимум

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Экспорт США в Россию в сентябре стал максимальным с марта Фото:
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Экспорт товаров из США в Россию в сентябре стал максимальным с марта этого года. А импорт — минимальным. Об этом сообщает бюро переписи населения и статистики США

«Экспорт США в РФ в сентябре составил 90,4 $ млн, став максимальным с марта. Импорт достиг минимального значения с начала года», — говорится в документе бюро.

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Экспорт товаров из США в Россию в сентябре стал максимальным с марта этого года. А импорт — минимальным. Об этом сообщает бюро переписи населения и статистики США «Экспорт США в РФ в сентябре составил 90,4 $ млн, став максимальным с марта. Импорт достиг минимального значения с начала года», — говорится в документе бюро. Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Последствия антироссийских санкций оказали сильное влияние на мировую экономику. Ранее шесть стран Евросоюза восстановили объем торговли с Россией до уровня февраля. Экспорт и импорт этих стран значительно вырос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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