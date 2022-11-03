Экспорт из США в РФ обновил максимум, а импорт — минимум

03 ноября 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Экспорт США в Россию в сентябре стал максимальным с марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экспорт товаров из США в Россию в сентябре стал максимальным с марта этого года. А импорт — минимальным. Об этом сообщает бюро переписи населения и статистики США «Экспорт США в РФ в сентябре составил 90,4 $ млн, став максимальным с марта. Импорт достиг минимального значения с начала года», — говорится в документе бюро. Новость по теме Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Последствия антироссийских санкций оказали сильное влияние на мировую экономику. Ранее шесть стран Евросоюза восстановили объем торговли с Россией до уровня февраля. Экспорт и импорт этих стран значительно вырос.

Экспорт товаров из США в Россию в сентябре стал максимальным с марта этого года. А импорт — минимальным. Об этом сообщает бюро переписи населения и статистики США «Экспорт США в РФ в сентябре составил 90,4 $ млн, став максимальным с марта. Импорт достиг минимального значения с начала года», — говорится в документе бюро. Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Последствия антироссийских санкций оказали сильное влияние на мировую экономику. Ранее шесть стран Евросоюза восстановили объем торговли с Россией до уровня февраля. Экспорт и импорт этих стран значительно вырос.