Экспорт из США в РФ обновил максимум, а импорт — минимум

Экспорт США в Россию в сентябре стал максимальным с марта
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Экспорт товаров из США в Россию в сентябре стал максимальным с марта этого года. А импорт — минимальным. Об этом сообщает бюро переписи населения и статистики США
«Экспорт США в РФ в сентябре составил 90,4 $ млн, став максимальным с марта. Импорт достиг минимального значения с начала года», — говорится в документе бюро.
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Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Последствия антироссийских санкций оказали сильное влияние на мировую экономику. Ранее шесть стран Евросоюза восстановили объем торговли с Россией до уровня февраля. Экспорт и импорт этих стран значительно вырос.
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