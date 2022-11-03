Многолетний соратник Тинькова обвинил бизнесмена в клевете

Экс-соруководитель TCS Group Хьюз опроверг заявление Тинькова о его роли в «Тинькофф Банке»

04 ноября 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

Оливер Хьюз назвал ложными высказывания бизнесмена Олега Тинькова о его роли в «Тинькофф Банке» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-соруководитель TCS Group Оливер Хьюз обвинил российского бизнесмена Олега Тинькова в клевете. Об этом он заявил в своем блоге на платформе для социальной журналистики Medium. «Недавно я неожиданно оказался в центре внимания из-за некоторых негативных комментариев, сделанных в мой адрес в СМИ Олегом Тиньковым. Вещи, которые сказал Олег, ложны и вредны, и поэтому я вынужден сделать важные исправления», — отметил он в блоге. Он рассказал, что являлся генеральным директором группы «Тинькофф» 15 лет «практически с момента основания». После объявления спецоперации, напомнил Оливер Хьюз, Олег Тиньков попал в санкционный список Великобритании «за связи с российской элитой». В марте Оливер Хьюз со своей семьей переехал в Дубай. «В апреле санкции Великобритании привели к тому, что Олег продал свою долю (по собственному желанию) российскому олигарху. В июле Великобритания приняла закон, согласно которому предоставление управленческих или бизнес-консультаций любой российской компании считается уголовным преступлением. Поэтому я окончательно оборвал те немногие оставшиеся у меня связи с русским бизнесом», — объяснил он. Оливер Хьюз отметил, что по не совсем понятным ему причинам Олег Тиньков продолжает говорить о том, что его бывший коллега продолжает вести российский бизнес «Тинькофф». «Это просто неправда, не говоря уже о клевете», — заключил он. Ранее Тиньков попрощался с Россией и заявил, что забирает из страны свои бренды Tinkoff и La Datcha. В ответ на это в пресс-службе организации заявили, что банку «Тинькофф» принадлежат все юридические права на бренд. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что бизнеса Тинькова в России «почти не осталось», и он имеет право отказаться от российского гражданства, как любой другой человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-соруководитель TCS Group Оливер Хьюз обвинил российского бизнесмена Олега Тинькова в клевете. Об этом он заявил в своем блоге на платформе для социальной журналистики Medium. «Недавно я неожиданно оказался в центре внимания из-за некоторых негативных комментариев, сделанных в мой адрес в СМИ Олегом Тиньковым. Вещи, которые сказал Олег, ложны и вредны, и поэтому я вынужден сделать важные исправления», — отметил он в блоге. Он рассказал, что являлся генеральным директором группы «Тинькофф» 15 лет «практически с момента основания». После объявления спецоперации, напомнил Оливер Хьюз, Олег Тиньков попал в санкционный список Великобритании «за связи с российской элитой». В марте Оливер Хьюз со своей семьей переехал в Дубай. «В апреле санкции Великобритании привели к тому, что Олег продал свою долю (по собственному желанию) российскому олигарху. В июле Великобритания приняла закон, согласно которому предоставление управленческих или бизнес-консультаций любой российской компании считается уголовным преступлением. Поэтому я окончательно оборвал те немногие оставшиеся у меня связи с русским бизнесом», — объяснил он. Оливер Хьюз отметил, что по не совсем понятным ему причинам Олег Тиньков продолжает говорить о том, что его бывший коллега продолжает вести российский бизнес «Тинькофф». «Это просто неправда, не говоря уже о клевете», — заключил он. Ранее Тиньков попрощался с Россией и заявил, что забирает из страны свои бренды Tinkoff и La Datcha. В ответ на это в пресс-службе организации заявили, что банку «Тинькофф» принадлежат все юридические права на бренд. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что бизнеса Тинькова в России «почти не осталось», и он имеет право отказаться от российского гражданства, как любой другой человек.