В Госдуме объяснили, почему Зеленский отказывается от встречи с Путиным

Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский боится российского президента

04 ноября 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

Зеленский боится встретиться с президентом России, считает депутат Госдумы Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Причина нежелания президента Украины Владимира Зеленского участвовать в саммите G20, если там будет присутствовать президент России Владимир Путин, в том, что он боится российского лидера. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Причина такого поведения Зеленского очевидна — он боится встречи с нашим президентом. Зеленскому нечего сказать, кроме как начать оправдывается за то, что разбазарил свою страну и отдал украинский народ на заклание в угоду западных геополитических интересов», — цитирует Шеремета РИА Новости. Он добавил, что президент Украины только в видеообращениях может высказывать какие-то свои недовольства, а когда приходит время личных переговоров, тут же отказывается. Ранее Владимир Зеленский заявил, что откажется от поездки на саммит G20 в Индонезию, если там будет присутствовать Владимир Путин. Российский президент, в свою очередь, еще не определился по поводу своего участия в саммите G20, передает «Национальная служба новостей».

Причина нежелания президента Украины Владимира Зеленского участвовать в саммите G20, если там будет присутствовать президент России Владимир Путин, в том, что он боится российского лидера. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Причина такого поведения Зеленского очевидна — он боится встречи с нашим президентом. Зеленскому нечего сказать, кроме как начать оправдывается за то, что разбазарил свою страну и отдал украинский народ на заклание в угоду западных геополитических интересов», — цитирует Шеремета РИА Новости. Он добавил, что президент Украины только в видеообращениях может высказывать какие-то свои недовольства, а когда приходит время личных переговоров, тут же отказывается. Ранее Владимир Зеленский заявил, что откажется от поездки на саммит G20 в Индонезию, если там будет присутствовать Владимир Путин. Российский президент, в свою очередь, еще не определился по поводу своего участия в саммите G20, передает «Национальная служба новостей».