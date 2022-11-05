В Челябинской области 6 ноября сильных снегопадов не ожидается

06 ноября 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Снег в Челябинске хотя и будет еще лежать в воскресенье, но нового не выпадет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 6 ноября сильных снегопадов не ожидается — на большей части территории региона будет хотя и облачно, но без осадков. Об этом рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра. «В воскресенье, 6 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На отдельных участках дорог будет скользко — возможен гололед и снежная каша. Днем на большей части территории региона от -1 до +1. Ветер переменных направлений 5-12 м/с», — сообщили URA.RU в региональном метеоцентре. По прогнозам синоптиков, снег в воскресенье пройдет на северо-западе и западе области: так, в Златоусте небольшой снегопад будет возвращаться утром и вечером. А на южных окраинах региона не только не будет снега, но и, в отличие от большей части области, установится ясная погода,: в Магнитогорске, Бредах и Кизильском будет ясно, хотя иногда и с переменной облачностью. Дневная температура воздуха при этом может колебаться от -1 до -5 градусов.

В Челябинской области 6 ноября сильных снегопадов не ожидается — на большей части территории региона будет хотя и облачно, но без осадков. Об этом рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра. «В воскресенье, 6 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На отдельных участках дорог будет скользко — возможен гололед и снежная каша. Днем на большей части территории региона от -1 до +1. Ветер переменных направлений 5-12 м/с», — сообщили URA.RU в региональном метеоцентре. По прогнозам синоптиков, снег в воскресенье пройдет на северо-западе и западе области: так, в Златоусте небольшой снегопад будет возвращаться утром и вечером. А на южных окраинах региона не только не будет снега, но и, в отличие от большей части области, установится ясная погода,: в Магнитогорске, Бредах и Кизильском будет ясно, хотя иногда и с переменной облачностью. Дневная температура воздуха при этом может колебаться от -1 до -5 градусов.