06 ноября 2022

В пермском ТЦ молодой человек погиб после падения с высоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-центр «Белчер» закрыт из-за несоблюдений правил пожарной безопасности. Пермь, бц белчер
В ТЦ «Белчер» погиб 18-летний пермяк Фото:

В пермском торговом центре «Белчер» после падения с пятого этажа погиб молодой человек. Информацию о случившемся URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«ЧП в торговом центре „Белчер“ произошло в первой половине дня. С высоты пятого этажа упал 18-летний пермяк, который погиб от полученных травм», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого следственного управления СК России. На момент публикации материала ответ не поступил.

Обновлено в 16:22

«Следственными органами следственного управления СК России по Пермскому краю факту обнаружения тела выясняются все обстоятельства», — прокомментировали в СУ СКР по Пермскому краю.

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В пермском торговом центре «Белчер» после падения с пятого этажа погиб молодой человек. Информацию о случившемся URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «ЧП в торговом центре „Белчер“ произошло в первой половине дня. С высоты пятого этажа упал 18-летний пермяк, который погиб от полученных травм», — сообщил собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого следственного управления СК России. На момент публикации материала ответ не поступил. Обновлено в 16:22 «Следственными органами следственного управления СК России по Пермскому краю факту обнаружения тела выясняются все обстоятельства», — прокомментировали в СУ СКР по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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