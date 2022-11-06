В пермском ТЦ молодой человек погиб после падения с высоты

В ТЦ «Белчер» погиб 18-летний пермяк Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В пермском торговом центре «Белчер» после падения с пятого этажа погиб молодой человек. Информацию о случившемся URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«ЧП в торговом центре „Белчер“ произошло в первой половине дня. С высоты пятого этажа упал 18-летний пермяк, который погиб от полученных травм», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого следственного управления СК России. На момент публикации материала ответ не поступил.

Обновлено в 16:22

«Следственными органами следственного управления СК России по Пермскому краю факту обнаружения тела выясняются все обстоятельства», — прокомментировали в СУ СКР по Пермскому краю.