Депутат Госдумы чудом избежал смерти под Херсоном

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Депутат ГД чудом избежал гибели, сообщает «Царьград» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы Александр Бородай едва не подорвался на мине в зоне спецоперации. Это следует из соответствующего опубликованного видео.

«Александр Бородай едва не подорвался на мине вместе со своей командой в зоне проведения СВО. Инцидент произошел в Херсонской области», — сообщает «Царьград», в чьем распоряжении есть видео. Уточняется, что дорога была заминирована французскими противотанковыми минами HPD-2A2. Их заложили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее произошло другое чудо. Из украинского плена в Донецкую народную республику (ДНР) вернулся военный, которого считали погибшим.

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Депутат Госдумы Александр Бородай едва не подорвался на мине в зоне спецоперации. Это следует из соответствующего опубликованного видео. «Александр Бородай едва не подорвался на мине вместе со своей командой в зоне проведения СВО. Инцидент произошел в Херсонской области», — сообщает «Царьград», в чьем распоряжении есть видео. Уточняется, что дорога была заминирована французскими противотанковыми минами HPD-2A2. Их заложили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Ранее произошло другое чудо. Из украинского плена в Донецкую народную республику (ДНР) вернулся военный, которого считали погибшим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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