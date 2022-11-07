Депутат Госдумы чудом избежал смерти под Херсоном

Депутат ГД чудом избежал гибели, сообщает «Царьград»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Депутат Госдумы Александр Бородай едва не подорвался на мине в зоне спецоперации. Это следует из соответствующего опубликованного видео.
«Александр Бородай едва не подорвался на мине вместе со своей командой в зоне проведения СВО. Инцидент произошел в Херсонской области», — сообщает «Царьград», в чьем распоряжении есть видео. Уточняется, что дорога была заминирована французскими противотанковыми минами HPD-2A2. Их заложили Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Ранее произошло другое чудо. Из украинского плена в Донецкую народную республику (ДНР) вернулся военный, которого считали погибшим.
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