Депутат Госдумы чудом избежал смерти под Херсоном

07 ноября 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Депутат ГД чудом избежал гибели, сообщает «Царьград» Фото: официальный сайт депутата ГД РФ Александра Бородая бородай.рф новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы Александр Бородай едва не подорвался на мине в зоне спецоперации. Это следует из соответствующего опубликованного видео. «Александр Бородай едва не подорвался на мине вместе со своей командой в зоне проведения СВО. Инцидент произошел в Херсонской области», — сообщает «Царьград», в чьем распоряжении есть видео. Уточняется, что дорога была заминирована французскими противотанковыми минами HPD-2A2. Их заложили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Ранее произошло другое чудо. Из украинского плена в Донецкую народную республику (ДНР) вернулся военный, которого считали погибшим.

Депутат Госдумы Александр Бородай едва не подорвался на мине в зоне спецоперации. Это следует из соответствующего опубликованного видео. «Александр Бородай едва не подорвался на мине вместе со своей командой в зоне проведения СВО. Инцидент произошел в Херсонской области», — сообщает «Царьград», в чьем распоряжении есть видео. Уточняется, что дорога была заминирована французскими противотанковыми минами HPD-2A2. Их заложили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Ранее произошло другое чудо. Из украинского плена в Донецкую народную республику (ДНР) вернулся военный, которого считали погибшим.