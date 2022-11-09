В Челябинске провалился проект нового микрорайона. Скрин

В Челябинске провалился проект нового микрорайона. Скрин

10 ноября 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Против строительства новых многоэтажных домов выступили жители района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы выступили против строительства семи новых многоэтажных зданий в Ленинском районе города. Проект отклонили на публичных слушаниях, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Решено отказать в предоставлении разрешения проекту по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах ул. Новороссийской, пер. Каслинского, ул. Василевского, ул. Машиностроителей в Ленинском районе города Челябинска. Проект вынести на комиссию» — сообщили на публичных слушаниях. Согласно документации, в Ленинском районе Челябинска на месте ветхоаварийных зданий застройщик планирует построить семь многоквартирных домов различной этажности с социально-значимыми объектами, подземными автостоянками и детским садом за 150 мест. Проектом предусматривается снос жилого фонда в четыре очереди. На публичных слушаниях жители близлежащих домов по улице Василевского 3, 5,7, предназначенных «под снос» выступили против строительства микрорайона и сказали, что не согласны переселяться. Дело в том, что в 2016 году жителям уже предложили проект нового ЖК, который их устроил намного больше. Проект 2022 года был вынесен на комиссию. Также в Ленинском районе Челябинска на месте старых домов построят еще один новый ЖК. Многоэтажные здания возведут в границах Копейского шоссе и улиц Обуховская, Туркменская, Уральская. Согласно проекту КРТ на территории появятся многоэтажные здания, школа и детский сад, а также будет благоустроена территория. Застройщик планирует построить семь многоквартирных домов различной этажности с социально-значимыми объектами, подземными автостоянками и детским садом за 150 мест Скрин: сайт администрации г. Челябинск

Челябинцы выступили против строительства семи новых многоэтажных зданий в Ленинском районе города. Проект отклонили на публичных слушаниях, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Решено отказать в предоставлении разрешения проекту по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах ул. Новороссийской, пер. Каслинского, ул. Василевского, ул. Машиностроителей в Ленинском районе города Челябинска. Проект вынести на комиссию» — сообщили на публичных слушаниях. Согласно документации, в Ленинском районе Челябинска на месте ветхоаварийных зданий застройщик планирует построить семь многоквартирных домов различной этажности с социально-значимыми объектами, подземными автостоянками и детским садом за 150 мест. Проектом предусматривается снос жилого фонда в четыре очереди. На публичных слушаниях жители близлежащих домов по улице Василевского 3, 5,7, предназначенных «под снос» выступили против строительства микрорайона и сказали, что не согласны переселяться. Дело в том, что в 2016 году жителям уже предложили проект нового ЖК, который их устроил намного больше. Проект 2022 года был вынесен на комиссию. Также в Ленинском районе Челябинска на месте старых домов построят еще один новый ЖК. Многоэтажные здания возведут в границах Копейского шоссе и улиц Обуховская, Туркменская, Уральская. Согласно проекту КРТ на территории появятся многоэтажные здания, школа и детский сад, а также будет благоустроена территория.