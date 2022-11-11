Завод теневого мэра Перми ищет специалиста по бронированию

В Перми завод «Камкабель» примет на работу специалиста по бронированию

Специалисту по воинскому учету и бронированию предлагают зарплату в 45 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприятие «Камский кабель», совладельцем которого является депутат пермской гордумы Владимир Плотников, примет на работу специалиста по бронированию и воинскому учету. Новому сотруднику предлагают заработную плату до 45 тысяч рублей. Объявление с описанием вакансии размещено на сайте Headhunter.

«Обязанности: организация и ведение воинского учета и бронирования на предприятии. Требования: опыт работы в должности с аналогичным функционалом не менее года, знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по вопросам воинского учета и бронирования, быстрая обучаемость, способность работать в высоком темпе», — сообщается в объявлении.

Специалисту обещают полный соцпакет и доставку до места работы корпоративным автобусом. Указанный в объявлении уровень заработной платы не окончательный, зарплатные ожидания соискателей просят уточнять в резюме.

Ранее URA.RU рассказывало, что отдел кадров предприятия примет на работу специалиста по гособоронзаказу. Новому сотруднику обещают пятидневную рабочую неделю, полный соцпакет, а также возможность освоения смежной профессии.

ООО «Камский кабель» выпускает кабельно-проводниковую продукцию для разных отраслей промышленности. На сегодня это один из крупнейших по объему производимой продукции кабельных заводов России. Одним из учредителей предприятия является самый богатый депутат городской думы Владимир Плотников, которого в местной политтусовке негласно называют теневым мэром Перми. По итогам 2021 года народный избранник указал в декларации 221 миллион рублей.