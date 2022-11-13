Тюменские власти продлят налоговые льготы для части бизнеса

Для IT-компаний региона сохранится однопроцентная налоговая ставка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области до конца 2030 года будет действовать однопроцентная налоговая ставка для части IT-предприятий. Соответствующий законопроект, внесенный региональным правительством, опубликован на сайте Тюменской областной думы.

«Предлагается продлить действие сниженной с 6 до 1 процента ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), для налогоплательщиков-организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий с объектом налогообложения „доходы“ на период до 31 декабря 2030 года включительно», — говорится в документе. Кроме того, в законе расширяется список IT-компаний — теперб в него входят предприятия с видами деятельности «торговля оптовая программным обеспечением» и «издание программного обеспечения».

Также законопроект предполагает действие ставки налога по УСН в размере 4% до 31 декабря 2023 года включительно для всех налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы». Ожидается, что документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний бюджетного комитета облдумы.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти продлили налоговые каникулы для части ИП. Льгота доступна для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения и работающих в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания.