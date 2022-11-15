Глава МО Польши: тысячи военнослужащих приведены в боевую готовность из-за толпы мигрантов

16 ноября 2022 в 02:35 Размер текста - 17 +

Польша повысила уровень боевой готовности из-за толпы мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Порядка 12 тысяч польских военнослужащих приведены в боевую готовность на польско-белорусской границе. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак. «На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы повысили уровень боевой готовности [войск]. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрацией мы готовы защищать польскую границу», — написал он в Twitter (заблокирован в РФ). В начале октября глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо предупреждал о том, что на границе Белоруссии и Польши назревает конфликт. Это произошло вслед за заявлением главы Белоруссии Александра Лукашенко, который негативно отреагировал на желание Польши получить Западную Украину.

Порядка 12 тысяч польских военнослужащих приведены в боевую готовность на польско-белорусской границе. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак. «На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы повысили уровень боевой готовности [войск]. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрацией мы готовы защищать польскую границу», — написал он в Twitter (заблокирован в РФ). В начале октября глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо предупреждал о том, что на границе Белоруссии и Польши назревает конфликт. Это произошло вслед за заявлением главы Белоруссии Александра Лукашенко, который негативно отреагировал на желание Польши получить Западную Украину.