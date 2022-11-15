15 ноября 2022

Глава МО Польши: тысячи военнослужащих приведены в боевую готовность из-за толпы мигрантов

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Несанкционированный митинг оппозиции. Москва, силовики, митинг, полиция, протест, несанкционированная акция, навальнинг, омон
Польша повысила уровень боевой готовности из-за толпы мигрантов Фото:

Порядка 12 тысяч польских военнослужащих приведены в боевую готовность на польско-белорусской границе. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак.

«На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы повысили уровень боевой готовности [войск]. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрацией мы готовы защищать польскую границу», — написал он в Twitter (заблокирован в РФ).

В начале октября глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо предупреждал о том, что на границе Белоруссии и Польши назревает конфликт. Это произошло вслед за заявлением главы Белоруссии Александра Лукашенко, который негативно отреагировал на желание Польши получить Западную Украину.

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Порядка 12 тысяч польских военнослужащих приведены в боевую готовность на польско-белорусской границе. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак. «На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы повысили уровень боевой готовности [войск]. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрацией мы готовы защищать польскую границу», — написал он в Twitter (заблокирован в РФ). В начале октября глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо предупреждал о том, что на границе Белоруссии и Польши назревает конфликт. Это произошло вслед за заявлением главы Белоруссии Александра Лукашенко, который негативно отреагировал на желание Польши получить Западную Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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