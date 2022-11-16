Макрон нашел важного посредника в решении конфликта на Украине

Макрон: Китай станет важным посредником в решении конфликта на Украине
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Китай может помочь предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявил Макрон Фото:
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Китай может стать важным посредником между Западом и Россией в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Китай может сыграть более важную посредническую роль в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в начале февраля», — цитирует Макрона Reuters. Президент Франции добавил, что он обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином возможность своей поездки в Пекин в начале февраля.

Ранее стало известно, что Макрон строит планы надавить на президента России Владимира Путина через китайского лидера. Также президент Франции выразил желание продолжать общение с Украиной и Россией по поводу решения конфликта на Украине, передает RT. Макрон считает, что после завершения конфликта Европа будет нуждаться в новой архитектуре безопасности, сообщает телеканал 360. Французский лидер отметил пагубность боевых действий на Украине на продовольственную безопасность в мире, пишет «Национальная служба новостей».

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Китай может стать важным посредником между Западом и Россией в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Китай может сыграть более важную посредническую роль в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в начале февраля», — цитирует Макрона Reuters. Президент Франции добавил, что он обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином возможность своей поездки в Пекин в начале февраля. Ранее стало известно, что Макрон строит планы надавить на президента России Владимира Путина через китайского лидера. Также президент Франции выразил желание продолжать общение с Украиной и Россией по поводу решения конфликта на Украине, передает RT. Макрон считает, что после завершения конфликта Европа будет нуждаться в новой архитектуре безопасности, сообщает телеканал 360. Французский лидер отметил пагубность боевых действий на Украине на продовольственную безопасность в мире, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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