Макрон нашел важного посредника в решении конфликта на Украине

Китай может стать важным посредником между Западом и Россией в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Китай может сыграть более важную посредническую роль в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в начале февраля», — цитирует Макрона Reuters. Президент Франции добавил, что он обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином возможность своей поездки в Пекин в начале февраля.
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Китай может стать важным посредником между Западом и Россией в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Китай может сыграть более важную посредническую роль в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в начале февраля», — цитирует Макрона Reuters. Президент Франции добавил, что он обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином возможность своей поездки в Пекин в начале февраля. Ранее стало известно, что Макрон строит планы надавить на президента России Владимира Путина через китайского лидера. Также президент Франции выразил желание продолжать общение с Украиной и Россией по поводу решения конфликта на Украине, передает RT. Макрон считает, что после завершения конфликта Европа будет нуждаться в новой архитектуре безопасности, сообщает телеканал 360. Французский лидер отметил пагубность боевых действий на Украине на продовольственную безопасность в мире, пишет «Национальная служба новостей».