Власти Венгрии обвинили Зеленского в безответственности

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Инцидент в Польше говорит о необходимости прекращения конфликта РФ и Украины, заявил Гуйяш Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

В правительстве Венгрии назвали безответственными обвинения РФ в нанесении ракетного удара по Польше со стороны Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Украинцы отвечают за то, что президент Украины поступил безответственно и сразу же обвинил русских в этих действиях», — передает слова Гуйяша издание ТАСС. Он добавил, что происшествие в Польше говорит о необходимости прекратить конфликт РФ и Украины как можно скорее.

Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Зеленский обвинил в случившемся Россию. Французский политик Флориан Филиппо назвал такие заявления «Безрассудными».

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В правительстве Венгрии назвали безответственными обвинения РФ в нанесении ракетного удара по Польше со стороны Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. «Украинцы отвечают за то, что президент Украины поступил безответственно и сразу же обвинил русских в этих действиях», — передает слова Гуйяша издание ТАСС. Он добавил, что происшествие в Польше говорит о необходимости прекратить конфликт РФ и Украины как можно скорее. Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Зеленский обвинил в случившемся Россию. Французский политик Флориан Филиппо назвал такие заявления «Безрассудными».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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