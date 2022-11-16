Власти Венгрии обвинили Зеленского в безответственности

Инцидент в Польше говорит о необходимости прекращения конфликта РФ и Украины, заявил Гуйяш
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
В правительстве Венгрии назвали безответственными обвинения РФ в нанесении ракетного удара по Польше со стороны Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«Украинцы отвечают за то, что президент Украины поступил безответственно и сразу же обвинил русских в этих действиях», — передает слова Гуйяша издание ТАСС. Он добавил, что происшествие в Польше говорит о необходимости прекратить конфликт РФ и Украины как можно скорее.
Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Зеленский обвинил в случившемся Россию. Французский политик Флориан Филиппо назвал такие заявления «Безрассудными».
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