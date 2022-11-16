Власти Венгрии обвинили Зеленского в безответственности

16 ноября 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Инцидент в Польше говорит о необходимости прекращения конфликта РФ и Украины, заявил Гуйяш Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты В правительстве Венгрии назвали безответственными обвинения РФ в нанесении ракетного удара по Польше со стороны Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. «Украинцы отвечают за то, что президент Украины поступил безответственно и сразу же обвинил русских в этих действиях», — передает слова Гуйяша издание ТАСС. Он добавил, что происшествие в Польше говорит о необходимости прекратить конфликт РФ и Украины как можно скорее. Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Зеленский обвинил в случившемся Россию. Французский политик Флориан Филиппо назвал такие заявления «Безрассудными».

В правительстве Венгрии назвали безответственными обвинения РФ в нанесении ракетного удара по Польше со стороны Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. «Украинцы отвечают за то, что президент Украины поступил безответственно и сразу же обвинил русских в этих действиях», — передает слова Гуйяша издание ТАСС. Он добавил, что происшествие в Польше говорит о необходимости прекратить конфликт РФ и Украины как можно скорее. Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Зеленский обвинил в случившемся Россию. Французский политик Флориан Филиппо назвал такие заявления «Безрассудными».