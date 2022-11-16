В США объявили Россию основателем нового миропорядка

17 ноября 2022 в 04:32 Размер текста - 17 +

Новые мировые правила отвечают не только интересам США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия станет одной из четырех стран-основателей нового миропорядка. Об этом сообщил американский профессор международных отношений Эндрю Лэтем. «Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России, в той же степени, что и Соединенных Штатов», — приводит слова Эндрю Лэтема The Hill. По его мнению, после Второй мировой войны мировые правила отвечали только интересам США, но сейчас ситуация изменилась. Американский профессор международных отношений считает, что новый баланс между центрами равных сил придется выстраивать долго, однако теперь будут учитываться интересы всех стран. При этом Эндрю Лэтем добавляет, что в данный момент справится с финансовыми кризисами не могут даже НАТО и Евросоюз. Ранее URA.RU передавало слова американского аналитика Мартина Армстронга, что США развалятся как государство через 10 лет. Причиной этому он назвал массовые социальные потрясения и финансовый крах. В то же время президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» предупредил Запад, что переговоры о новом мировом порядке будут проходить на условиях Москвы.

Россия станет одной из четырех стран-основателей нового миропорядка. Об этом сообщил американский профессор международных отношений Эндрю Лэтем. «Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России, в той же степени, что и Соединенных Штатов», — приводит слова Эндрю Лэтема The Hill. По его мнению, после Второй мировой войны мировые правила отвечали только интересам США, но сейчас ситуация изменилась. Американский профессор международных отношений считает, что новый баланс между центрами равных сил придется выстраивать долго, однако теперь будут учитываться интересы всех стран. При этом Эндрю Лэтем добавляет, что в данный момент справится с финансовыми кризисами не могут даже НАТО и Евросоюз. Ранее URA.RU передавало слова американского аналитика Мартина Армстронга, что США развалятся как государство через 10 лет. Причиной этому он назвал массовые социальные потрясения и финансовый крах. В то же время президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» предупредил Запад, что переговоры о новом мировом порядке будут проходить на условиях Москвы.