Пермяков зовут на работу с присвоением спецзвания в силовой структуре

Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения» ГУФСИН РФ по Пермскому краю ищет сотрудников на должности младших инспекторов комендатуры. Кандидатам обещают присвоение специального звания в силовом ведомстве. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».
«Требование к кандидатам: граждане, достигшие 18 лет. Образование — не ниже среднего. Отслужившие в Вооруженных силах РФ — А, Б категории. Не судимые и готовые к службе по медицинским показаниям. Преимущество — гарантированное присвоение звания „прапорщик внутренней службы“ сотрудникам со средне-специальным и высшим образованием», — указано в объявлении.
Сотрудникам также обещают возможность выхода на льготную пенсию через 12,5 года службы и полный соцпакет работника силовых структур РФ. Уровень заработной платы — от 25 тысяч до 35 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что ГУФСИН России по Пермскому краю примет на работу сотрудников для охраны склада боеприпасов. Охранникам обещают заработную плату до 35 тысяч рублей.
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