Пермяков зовут на работу с присвоением спецзвания в силовой структуре

Младшим инспекторам комендатуры обещают зарплату до 35 тысяч рублей Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения» ГУФСИН РФ по Пермскому краю ищет сотрудников на должности младших инспекторов комендатуры. Кандидатам обещают присвоение специального звания в силовом ведомстве. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Требование к кандидатам: граждане, достигшие 18 лет. Образование — не ниже среднего. Отслужившие в Вооруженных силах РФ — А, Б категории. Не судимые и готовые к службе по медицинским показаниям. Преимущество — гарантированное присвоение звания „прапорщик внутренней службы“ сотрудникам со средне-специальным и высшим образованием», — указано в объявлении.

Сотрудникам также обещают возможность выхода на льготную пенсию через 12,5 года службы и полный соцпакет работника силовых структур РФ. Уровень заработной платы — от 25 тысяч до 35 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что ГУФСИН России по Пермскому краю примет на работу сотрудников для охраны склада боеприпасов. Охранникам обещают заработную плату до 35 тысяч рублей.