Владелец пироговой «Подсолнухи» в Екатеринбурге продал бизнес

17 ноября 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Предположительно, владелец пироговой уехал в Европу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бизнесмен Андрей Семенов, владеющий пироговой «Подсолнухи» в Екатеринбурге, продал свой бизнес. Во главе компании стала та же команда, что работала с Семеновым. Об этом бизнесмен написал у себя в соцсетях. «Друзья, я начал новый этап в своей жизни. „Подсолнухи“ больше не мой проект. О своей новой жизни буду писать в LinkedIn (соцсеть заблокирована на территории РФ за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей, — прим. ред.). Ищите меня там, если интересно, что со мной происходит, или ищете объект для инвестиций в Европе», — написал Семенов. В комментариях он добавил, что рестораном заведует команда, которая работает там последние года. «Можно не переживать. Это те же „Подсолнухи“», — добавил Семенов. Корреспондент URA.RU связался с бизнесменом, но он отказался от комментариев. В «Подсолнухах» попросили отправить запрос на почту. «Подсолнухи» — пироговая в Екатеринбурге, работающая с 2008 года. Согласно данным сервиса проверки контрагента «Чекко», Семенов также является или являлся руководителем шести других организаций.

Бизнесмен Андрей Семенов, владеющий пироговой «Подсолнухи» в Екатеринбурге, продал свой бизнес. Во главе компании стала та же команда, что работала с Семеновым. Об этом бизнесмен написал у себя в соцсетях. «Друзья, я начал новый этап в своей жизни. „Подсолнухи“ больше не мой проект. О своей новой жизни буду писать в LinkedIn (соцсеть заблокирована на территории РФ за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей, — прим. ред.). Ищите меня там, если интересно, что со мной происходит, или ищете объект для инвестиций в Европе», — написал Семенов. В комментариях он добавил, что рестораном заведует команда, которая работает там последние года. «Можно не переживать. Это те же „Подсолнухи“», — добавил Семенов. Корреспондент URA.RU связался с бизнесменом, но он отказался от комментариев. В «Подсолнухах» попросили отправить запрос на почту. «Подсолнухи» — пироговая в Екатеринбурге, работающая с 2008 года. Согласно данным сервиса проверки контрагента «Чекко», Семенов также является или являлся руководителем шести других организаций.