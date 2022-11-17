В ЕР поблагодарили «Молодую гвардию» за отправку добровольцев на фронт

17 ноября 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Активисты «Единой России» работают в гуманитарных центрах Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители партии «Единая Россия» поблагодарили активистов «Молодой гвардии» (МГЕР), которые отправляются добровольцами на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Отдельные слова благодарности и признания ребятам, которые приняли для себя решение и записались добровольцами в зону СВО. Позвольте вас также поздравить от лица председателя партии Дмитрия Медведева. Он просил передать вам слова глубокой признательности, поздравления с днем рождения нашей организации», — сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Он отметил, что организация за 17 лет стала мощной боевой единицей. По его словам, волонтеры МГЕР приходили на помощь россиянам в период пандемии коронавируса и после начала спецоперации на Украине. «Вы помогли десяткам и сотням тысяч людей. Более 2,5 тысяч людей вы нашли и помогли воссоединиться со своими семьями. И я хочу вам от всех этих людей сказать большое спасибо. Добровольцами на специальную военную операцию отправились уже 86 человек из „Молодой Гвардии“», — сказал первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Председатель МГЕР Антон Демидов поблагодарил представителей организации и отметил, что они с 30 марта помогают жителям Донбасса и освобожденных регионов. Волонтеры «Молодой гвардии» первыми приехали в Донбасс, сейчас они заботятся о семьях мобилизованных, рассказал федеральный координатор МГЕР по ПФО Андрей Капитонов. «Молодая гвардия» начала работу в 2005 году, первый съезд организации прошел в Воронеже 16 ноября. Активисты организации работают в гуманитарных центрах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. В центрах гумпомощи отработали более 1200 волонтеров. Российская армия освободила ЛНР и большую часть ДНР в ходе спецоперации на Украине. Республики стали российскими регионами после проведения референдумов о вхождении в состав РФ. В связи с этим Россия помогает жителям Донбасса и восстанавливает территории.

Представители партии «Единая Россия» поблагодарили активистов «Молодой гвардии» (МГЕР), которые отправляются добровольцами на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Отдельные слова благодарности и признания ребятам, которые приняли для себя решение и записались добровольцами в зону СВО. Позвольте вас также поздравить от лица председателя партии Дмитрия Медведева. Он просил передать вам слова глубокой признательности, поздравления с днем рождения нашей организации», — сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Он отметил, что организация за 17 лет стала мощной боевой единицей. По его словам, волонтеры МГЕР приходили на помощь россиянам в период пандемии коронавируса и после начала спецоперации на Украине. «Вы помогли десяткам и сотням тысяч людей. Более 2,5 тысяч людей вы нашли и помогли воссоединиться со своими семьями. И я хочу вам от всех этих людей сказать большое спасибо. Добровольцами на специальную военную операцию отправились уже 86 человек из „Молодой Гвардии“», — сказал первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Председатель МГЕР Антон Демидов поблагодарил представителей организации и отметил, что они с 30 марта помогают жителям Донбасса и освобожденных регионов. Волонтеры «Молодой гвардии» первыми приехали в Донбасс, сейчас они заботятся о семьях мобилизованных, рассказал федеральный координатор МГЕР по ПФО Андрей Капитонов. «Молодая гвардия» начала работу в 2005 году, первый съезд организации прошел в Воронеже 16 ноября. Активисты организации работают в гуманитарных центрах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. В центрах гумпомощи отработали более 1200 волонтеров. Российская армия освободила ЛНР и большую часть ДНР в ходе спецоперации на Украине. Республики стали российскими регионами после проведения референдумов о вхождении в состав РФ. В связи с этим Россия помогает жителям Донбасса и восстанавливает территории.