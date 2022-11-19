В Челябинской области похолодает до 29 градусов мороза

Накануне в Челябинской области тоже было холодно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в понедельник, 21 ноября, похолодает до -29 градусов. Об этом сообщает сайт областного гидрометеоцентра.

«Температура воздуха в ночь с 20 на 21 ноября ожидается в пределах -17 -22 градусов, в низинах до -29. Днем воздух прогреется до -11 -6 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Западный, юго-западный 2-7, днем местами порывы до 12 м/с», — сообщили синоптики.

Накануне в отдельных районах области столбик термометра опускался до — 27 градусов. Также отдельные территории региона накрывали были изморозь, туманы и была гололедица на дорогах.