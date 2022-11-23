Свердловский омбудсмен раскрыла, почему мобилизованные не получают выплаты

Омбудсмен Мерзлякова: выплаты мобилизованным в Свердловской области не приходят из-за бюрократических проблем

Татьяна Мерзлякова пообещала разбираться в каждом случае задержки выплат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мобилизованные из Свердловской области могут не получать выплаты, положенные участникам спецоперации, из-за бюрократических проволочек, связанных с документами и банковскими счетами. Об этом заявила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

«В редких случаях возникают сомнения в выплатах — и мы разбираемся с каждым. Причины одни и те же: бывает, супруги зарегистрировали брак, но информация еще не поступила из ЗАГСа, отец не внесен в свидетельство о рождении. Случалось и такое, что у родственников арестованы счета и мы ищем решения, чтобы люди все равно получили деньги. Помощь все равно приходит», — написала Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте».

По словам омбудсмена, с сентября ей поступило больше 10 тысяч обращений от мобилизованных и их семей. Больше 80% вопросов уже решены, подчеркнула Мерзлякова. На задержки и проблемы с получением выплат свердловчане начали массово жаловаться с начала октября.

Указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей российским военнослужащим, призванных в рамках частичной мобилизации или заключивших контракт, Владимир Путин подписал 4 ноября. До указа каждый регион сам заявлял о суммах, которые положены мобилизованным и их семьям.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.