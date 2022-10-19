В Свердловской области жене мобилизованного три недели не поступают льготные выплаты

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Жительница Нижнего Тагила с десятимесячным ребенком не может получить льготную выплату за мобилизованного мужа Фото:
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В Нижнем Тагиле Свердловской области жена мобилизованного жалуется на отсутствие льготных выплат. Женщина находится в декретном отпуске с десятимесячной дочкой.

«Прошло три недели, но мы до сих пор не получили никаких выплат. У нас маленькая дочка, ей всего десять месяцев. На работу выйти не могу, так как ребенок маленький для детского сада, я сейчас нахожусь в декрете. Основной доход в семью приносил муж», — поделилась с TagilCity.ru жена мобилизованного.

По ее словам, мобилизованному сделали специальные карты для выплат, но средства не поступают. «Каждый день захожу в личный кабинет, но там пусто. В банке сказали, что никаких задержек быть не может», — отметила жительница Нижнего Тагила.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы проконтролирует выплаты участникам СВО. Для решения проблемы будет привлечен юрист.

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В Нижнем Тагиле Свердловской области жена мобилизованного жалуется на отсутствие льготных выплат. Женщина находится в декретном отпуске с десятимесячной дочкой. «Прошло три недели, но мы до сих пор не получили никаких выплат. У нас маленькая дочка, ей всего десять месяцев. На работу выйти не могу, так как ребенок маленький для детского сада, я сейчас нахожусь в декрете. Основной доход в семью приносил муж», — поделилась с TagilCity.ru жена мобилизованного. По ее словам, мобилизованному сделали специальные карты для выплат, но средства не поступают. «Каждый день захожу в личный кабинет, но там пусто. В банке сказали, что никаких задержек быть не может», — отметила жительница Нижнего Тагила. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы проконтролирует выплаты участникам СВО. Для решения проблемы будет привлечен юрист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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