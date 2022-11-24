Пермских красавиц приглашают побороться за миллион рублей

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Отбор на участие в конкурсе пройдет 26 ноября (архивное фото) Фото:

В Перми пройдет отбор на российский конкурс красоты Miss Beauty Fest, главным призом которого станет 1 млн рублей. Кроме этого, победа даст обладательнице титула возможность принять участие в других конкурсах, в том числе, международных. Информация об этом опубликована на сайте мероприятия.

«Любая красавица может выиграть главный приз — 1 млн рублей. Обладательница титула „Miss Beauty Fest“ получит денежный приз и возможность участия в самых престижных российских и международных конкурсах красоты», — указано в сообщении.

На кастинг в Перми приглашают девушек от 16 до 25 лет ростом не ниже 170 см. Отдельно отмечается, что кандидатки должны быть не замужем, не разведены и без детей. Отбор пройдет 26 ноября в отель Four Elements в 12:00. Сам конкурс состоится в Казани 27 января.

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В Перми пройдет отбор на российский конкурс красоты Miss Beauty Fest, главным призом которого станет 1 млн рублей. Кроме этого, победа даст обладательнице титула возможность принять участие в других конкурсах, в том числе, международных. Информация об этом опубликована на сайте мероприятия. «Любая красавица может выиграть главный приз — 1 млн рублей. Обладательница титула „Miss Beauty Fest“ получит денежный приз и возможность участия в самых престижных российских и международных конкурсах красоты», — указано в сообщении. На кастинг в Перми приглашают девушек от 16 до 25 лет ростом не ниже 170 см. Отдельно отмечается, что кандидатки должны быть не замужем, не разведены и без детей. Отбор пройдет 26 ноября в отель Four Elements в 12:00. Сам конкурс состоится в Казани 27 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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