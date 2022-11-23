Екатеринбург встал в десятибалльные пробки из-за снегопада

Вечером 24 ноября Екатеринбург встал в пробках Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На дорогах Екатеринбурга образовались десятибалльные пробки. Из-за обильного снегопада, который продолжался с ночи 24 ноября, движение в городе практически остановилось. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс. Карты».

Самая тяжелая ситуация в центре уральской столицы. Машины стоят без движения на проспекте Ленина, улицах Малышева, Куйбышева, Луначарского и 8 Марта. Большая пробка образовалась на Челюскинцев в обе стороны, а также на проспекте Космонавтов в сторону севера Екатеринбурга. Сложная обстановка и на выезде из центра, например, на улицах Московской, Щорса и на Базовом переулке.

В ночь с 23 на 24 ноября Екатеринбург накрыл сильный снегопад. Из-за этого утром город встал в девятибалльные пробки, а мэр Алексей Орлов устроил подчиненным разнос за плохую уборку.