Путин пошутил про социальную дистанцию между ним и другими людьми. Видео

24 ноября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что участников конференции отсадили слишком далеко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин во время конференции пошутил про социальную дистанцию между ним и участниками мероприятия. Об этом он сказал во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», транслируемой на телеканале «Россия 24». «Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят», — сказал российский лидер. Однако Путин все же отметил, что он и сидящие в зале и без того прекрасно друг друга слышат. «У нас как за что-то берутся, так до крайности иногда доводят», — подытожил глава государства.

Президент России Владимир Путин во время конференции пошутил про социальную дистанцию между ним и участниками мероприятия. Об этом он сказал во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», транслируемой на телеканале «Россия 24». «Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят», — сказал российский лидер. Однако Путин все же отметил, что он и сидящие в зале и без того прекрасно друг друга слышат. «У нас как за что-то берутся, так до крайности иногда доводят», — подытожил глава государства.