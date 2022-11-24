Путин пошутил про социальную дистанцию между ним и другими людьми. Видео

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин заявил, что участников конференции отсадили слишком далеко Фото:

Президент России Владимир Путин во время конференции пошутил про социальную дистанцию между ним и участниками мероприятия. Об этом он сказал во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», транслируемой на телеканале «Россия 24».

«Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят», — сказал российский лидер. Однако Путин все же отметил, что он и сидящие в зале и без того прекрасно друг друга слышат. «У нас как за что-то берутся, так до крайности иногда доводят», — подытожил глава государства.

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Президент России Владимир Путин во время конференции пошутил про социальную дистанцию между ним и участниками мероприятия. Об этом он сказал во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», транслируемой на телеканале «Россия 24». «Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят», — сказал российский лидер. Однако Путин все же отметил, что он и сидящие в зале и без того прекрасно друг друга слышат. «У нас как за что-то берутся, так до крайности иногда доводят», — подытожил глава государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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