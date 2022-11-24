Путин заявил, что участников конференции отсадили слишком далеко
Президент России Владимир Путин во время конференции пошутил про социальную дистанцию между ним и участниками мероприятия. Об этом он сказал во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», транслируемой на телеканале «Россия 24».
«Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят», — сказал российский лидер. Однако Путин все же отметил, что он и сидящие в зале и без того прекрасно друг друга слышат. «У нас как за что-то берутся, так до крайности иногда доводят», — подытожил глава государства.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews