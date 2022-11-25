Кадыров заявил об успешной операции союзных войск в Соледаре 25 ноября 2022 в 16:34 Размер текста - 17 + При пресечении атаки было уничтожено 15 единиц техники и 3 беспилотника, заявил Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой Народной Республике (ДНР) в городе Соледар была пресечена попытка контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «В городе Соледаре ДНР силами спецназа „АХМАТ“ совместно с бойцами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР и бойцами ЧВК „Вагнер“ успешно пресечена контратака украинских бандформирований», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Он добавил, что при отражении атаки были уничтожены 15 единиц бронетехники и три беспилотника. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России при зачистке ДНР от сил ВСУ уничтожили более 120 украинских бойцов. В ДНР также рассказали, что готовятся штурмовые группы для занятия огневых позиций противника под Авдеевкой, передает RT. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают наступать на нескольких направлениях в регионе, сообщает «Национальная служба новостей». В Донецкой Народной Республике (ДНР) в городе Соледар была пресечена попытка контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «В городе Соледаре ДНР силами спецназа „АХМАТ“ совместно с бойцами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР и бойцами ЧВК „Вагнер“ успешно пресечена контратака украинских бандформирований», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что при отражении атаки были уничтожены 15 единиц бронетехники и три беспилотника. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России при зачистке ДНР от сил ВСУ уничтожили более 120 украинских бойцов. В ДНР также рассказали, что готовятся штурмовые группы для занятия огневых позиций противника под Авдеевкой, передает RT. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают наступать на нескольких направлениях в регионе, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям