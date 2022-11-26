В Челябинске вновь продают один из старейших рынков

Рынок продают как готовый арендный бизнес Фото: CC BY 2.0Blogtrepreneur (howtostartablogonline.net), Legal Gavel & Open Law Book

В Челябинске вновь выставлен на продажу рынок «Каслинский», собственником которого является бизнесмен Сергей Карелин. Сообщение о продаже появилось на популярном сайте объявлений. Этот объект уже несколько раз пытались продать, но снимали с торгов.

«Продается готовый арендный бизнес „Каслинский рынок“ по адресу Каслинская, 5. Хороший пешеходный и автомобильный трафик, обеспечивается благодаря выгодному расположению объекта на первой линии улицы Каслинская, рядом остановка общественного транспорта. Участок расположен в территориальной зоне Б.2.2 (зоны торгово-развлекательных комплексов), вид права — собственность», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления сообщает, что рынок представляет собой капитальные торговые боксы, заполненные арендаторами. Площадь объекта составляет 1500 кв. м. По запросу продавец готов предоставить более подробную информацию по объекту. Рынок уже пытались продать в 2021 году за 79 млн рублей. Сейчас цена объекта снижена до 70 млн рублей.

Ранее под Челябинском продавали землю под элитный поселок. Также на продажу был выставлен дом в бору за 58 млн рублей.