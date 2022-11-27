Войска РФ отбили атаки ВСУ в Запорожье, назван преемник Зеленского: главное к вечеру 27 ноября

27 ноября 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

Войска РФ облили атаки ВСУ на красно-лиманском направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Войска РФ уничтожили четыре украинских склада и отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Преемником президента Украины Владимира Зеленского может стать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 27 ноября. Войска РФ уничтожили четыре ракетно-артиллерийских склада украинских бойцов в Запорожской области. В Минобороны РФ уточнили, что удары были нанесены в районе поселка Разумовка. Помимо этого, российские солдаты отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении.

Преемником Зеленского может стать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, считает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, данного кандидата на пост президента назначат США, которые недовольны текущем правителем страны.

Депутат Верховной Рады Давид Арахамия призвал жителей Украины запастись едой и водой, готовясь к худшему. Его заявления связаны с массовыми отключениями света на территории страны после российских ударов по инфраструктуре Украины.

По словам бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, любой преемник Владимира Зеленского согласился бы на мирные переговоры с РФ. Он также уточнил, что на Украине имеются оппозиционные группы, которые желают сместить украинского главу.

Атаки на объекты инфраструктуры Украины необходимы для ослабления ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь. Он уточнил, что такая тактика применялась в Сирии, Ираке и Югославии.

В США заявили, что Россия способна уничтожить Украину за один день, причем не применяя ядерное оружие. С таким мнением выступил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирное население Донбасса. Глава государства сообщил, что на Украине сформировался антироссийский анклав, который угрожает безопасности России.

Войска РФ уничтожили четыре украинских склада и отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Преемником президента Украины Владимира Зеленского может стать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 27 ноября. В США заявили, что Россия способна уничтожить Украину за один день, причем не применяя ядерное оружие. С таким мнением выступил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирное население Донбасса. Глава государства сообщил, что на Украине сформировался антироссийский анклав, который угрожает безопасности России.