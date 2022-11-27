Дипломат Корчмарь: обстрелы, как на Украине, помогли быстрее завершить конфликт в Югославии

Атаки на инфраструктуру осложняют жизнь военным и мирным жителям Украины, сказал Василий Корчмарь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Атаки на объекты инфраструктуры Украины необходимы для ослабления ВСУ и деморализации мирного населения. Подобная тактика успешно использовалась во время военных конфликтов в Сирии, Ираке и Югославии. Об этом URA.RU рассказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.

«Ясно одно: массированные удары наносятся с целью ослабления действий ВСУ. Уничтожение инфраструктуры, которая используется армией. Примеры таких атак: Сирия, Ирак, особенно Югославия. В любом военном конфликте, как показывает история, главный упор делается на неожиданность и удары не только по вооруженными силам противника, но и по инфраструктуре. Чтобы лимитировать действия ВСУ, наносятся удары по железнодорожным узлам, гидроэлектростанциям, таким образом прекращается подача электроэнергии на предприятия, которые производят военную продукцию. Военные лишаются связи, затрудняется работа СМИ, население остается без информации, нет связи семей с теми, кто на линии боевых действий», — сказал Василий Корчмарь.

Он отметил, что подобные атаки влияют не только на военных. «К сожалению, страдает в первую очередь мирное население. Восемь лет жители Донбасса находились в условиях без света, воды и электроэнергии. Запад молчал. А американцы никогда не задумывались о страданиях людей. Города Мосул и Ракка были заживо погребены бомбовыми ударами. А ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки? За время правления президентов США [Билла] Клинтона, [Джорджа] Буша младшего и [Барака] Обамы были развязать войны, в которых погибли более млн человек. Все познается в сравнении», — объяснил дипломат.

В рамках спецоперации Россия проводит массированный обстрел объектов инфраструктуры Украины. На фоне этого начались перебои с электричеством по всей территории страны. В Кривом Роге из-за обстрелов полностью остановлена работа железной дороги. Бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, что такие действия РФ подтолкнут Киев к переговорам.