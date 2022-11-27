27 ноября 2022

Прокурор проверит работу аэропортов Челябинска и Магнитогорска в условиях снегопадов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Пока аэропортам Челябинской области удается справиться с сюрпризами погоды (фото из архива) Фото:

Прокуратура проверит работу магнитогорского и челябинского аэропортов при начавшихся обильных снегопадах и температурных скачках. Соответствующее поручение отдал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства 28 ноября.

«Работа всех 27 аэропортов УрФО (в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае) будет проверена в условиях начавшихся снегопадов и перепадов температур. Основное внимание уделяется оснащению аэропортов нужным количеством снегоуборочных машин и спецтехники, а также предупреждению нарушений при содержании летного поля», — пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сильные морозы и снегопады пришли в Челябинскую область и на Урал в целом в середине ноября. Воздушным гаваням пришлось предупреждать пассажиров о задержках рейсов.

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Прокуратура проверит работу магнитогорского и челябинского аэропортов при начавшихся обильных снегопадах и температурных скачках. Соответствующее поручение отдал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства 28 ноября. «Работа всех 27 аэропортов УрФО (в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае) будет проверена в условиях начавшихся снегопадов и перепадов температур. Основное внимание уделяется оснащению аэропортов нужным количеством снегоуборочных машин и спецтехники, а также предупреждению нарушений при содержании летного поля», — пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Сильные морозы и снегопады пришли в Челябинскую область и на Урал в целом в середине ноября. Воздушным гаваням пришлось предупреждать пассажиров о задержках рейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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