Прокурор проверит работу аэропортов Челябинска и Магнитогорска в условиях снегопадов

Пока аэропортам Челябинской области удается справиться с сюрпризами погоды (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура проверит работу магнитогорского и челябинского аэропортов при начавшихся обильных снегопадах и температурных скачках. Соответствующее поручение отдал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства 28 ноября.

«Работа всех 27 аэропортов УрФО (в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае) будет проверена в условиях начавшихся снегопадов и перепадов температур. Основное внимание уделяется оснащению аэропортов нужным количеством снегоуборочных машин и спецтехники, а также предупреждению нарушений при содержании летного поля», — пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сильные морозы и снегопады пришли в Челябинскую область и на Урал в целом в середине ноября. Воздушным гаваням пришлось предупреждать пассажиров о задержках рейсов.