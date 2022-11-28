Пермский депутат сравнил любителей вейпов с наркоманами

29 ноября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Депутат Андрей Бурдин хочет избавить Большую Соснову от вейпов и электронных сигарет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат думы Большесосновского муниципального округа (Пермский край) Андрей Бурдин сравнил потребителей вейпов с наркоманами, а продавцов указанного товара — с представителями ЛГБТ. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» народный избранник написал, что «месяц назад начал работу по закрытию вейп-магазинов и наркопритонов» в Большой Соснове. Бурдин поделился со своими подписчиками результатами этой работы и призвал их присоединиться к начатой им борьбе. Новость по теме Онкологи сравнили вред от сигарет, кальянов и вейпов «Из плюсов. Ларек в Большой Соснове [по продаже вейпов] научился работать: оформил документы, поставил кассовый аппарат, начал спрашивать у покупателей паспорта. А интернет-магазин, о котором я с удивлением узнал из местных пабликов, ушел в подполье, включил „режим тишины“. Очень хочу, чтобы Большая Соснова стала первым населенным пунктом в стране, где не продают вейпы и нет вейперов-наркоманов. Что нужно делать, мои избиратели и так знают. Но если не знают, то напомню: не покупать и не употреблять эту дрянь! Кто ходит в такие магазины [по продаже вейпов], тот наркоман и импотент! Кто торгует вейпами, тот наркодилер и ЛГБТ!», — написал Бурдин. Депутат также посоветовал местным жителям «снимать видео, как детям продают дурь», выкладывать его в интернет, и обращаться по этому поводу в полицию. О вреде курения вейпов и элетронных сигарет говорили в Госдуме, требуя их запрета. По мнению депутатов, пристрастие к вейпам в целом негативно сказывается на здоровье, особенно в период пандемии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Большесосновского муниципального округа (Пермский край) Андрей Бурдин сравнил потребителей вейпов с наркоманами, а продавцов указанного товара — с представителями ЛГБТ. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» народный избранник написал, что «месяц назад начал работу по закрытию вейп-магазинов и наркопритонов» в Большой Соснове. Бурдин поделился со своими подписчиками результатами этой работы и призвал их присоединиться к начатой им борьбе. «Из плюсов. Ларек в Большой Соснове [по продаже вейпов] научился работать: оформил документы, поставил кассовый аппарат, начал спрашивать у покупателей паспорта. А интернет-магазин, о котором я с удивлением узнал из местных пабликов, ушел в подполье, включил „режим тишины“. Очень хочу, чтобы Большая Соснова стала первым населенным пунктом в стране, где не продают вейпы и нет вейперов-наркоманов. Что нужно делать, мои избиратели и так знают. Но если не знают, то напомню: не покупать и не употреблять эту дрянь! Кто ходит в такие магазины [по продаже вейпов], тот наркоман и импотент! Кто торгует вейпами, тот наркодилер и ЛГБТ!», — написал Бурдин. Депутат также посоветовал местным жителям «снимать видео, как детям продают дурь», выкладывать его в интернет, и обращаться по этому поводу в полицию. О вреде курения вейпов и элетронных сигарет говорили в Госдуме, требуя их запрета. По мнению депутатов, пристрастие к вейпам в целом негативно сказывается на здоровье, особенно в период пандемии.