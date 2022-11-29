Прокуратура вернула челябинскому ребенку-инвалиду право на получение лекарств

Суд поддержал требование прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) суд, по требованию прокуратуры, вернул несовершеннолетнему инвалиду право на лекарственное обеспечение, в котором отказал минздрав региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«Минздрав области нарушил требования законодательства, отказав ребенку-инвалиду в обеспечении лекарственным препаратом. Прокуратурой в суд был направлен иск с требованием обязать Минздрав бесплатно обеспечивать ребенка лекарствами в полном объеме», — заявили в ведомстве.

Необходимые лекарства родителю пришлось покупать самостоятельно. Суд потребовал также возместить семье стоимость препаратов, удовлетворив требования прокурора в полном объеме.

Ранее по требованию прокуратуры челябинскому ребенку-инвалиду выделили годовой курс необходимого лекарства. Мальчику закупили препарата на более 80 млн рублей.