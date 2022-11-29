В тюменском муниципалитете беспокоятся из-за острой нехватки газа

В Ишимском районе наблюдается напряженная ситуация в части газификации территорий. Об этом заявил глава администрации района Сергей Ломовцев в беседе на интернет-платформе Центра управления регионом Тюменской области.
«Газа в районе не хватает, как и в городе Ишиме, и в Казанском районе. Все потому, что та ГРС [газораспределительная станция], которая обеспечивает газоснабжение наших трех муниципалитетов, работает уже за пределами своей мощности», — сообщил Сергей Ломовцев.
Надежды в администрации района возлагают на новую ГРС «Ишим-2». По мнению Ломовцева, она в полном объеме обеспечит негазифицированные территории. Соглашение о строительстве было подписано правительством Тюменской области и Газпромом. Завершить работы планируется уже в декабре 2022 года.
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