29 ноября 2022

В тюменском муниципалитете беспокоятся из-за острой нехватки газа

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В Ишимском районе сильная нехватка газа Фото:

В Ишимском районе наблюдается напряженная ситуация в части газификации территорий. Об этом заявил глава администрации района Сергей Ломовцев в беседе на интернет-платформе Центра управления регионом Тюменской области.

«Газа в районе не хватает, как и в городе Ишиме, и в Казанском районе. Все потому, что та ГРС [газораспределительная станция], которая обеспечивает газоснабжение наших трех муниципалитетов, работает уже за пределами своей мощности», — сообщил Сергей Ломовцев.

Надежды в администрации района возлагают на новую ГРС «Ишим-2». По мнению Ломовцева, она в полном объеме обеспечит негазифицированные территории. Соглашение о строительстве было подписано правительством Тюменской области и Газпромом. Завершить работы планируется уже в декабре 2022 года.

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В Ишимском районе наблюдается напряженная ситуация в части газификации территорий. Об этом заявил глава администрации района Сергей Ломовцев в беседе на интернет-платформе Центра управления регионом Тюменской области. «Газа в районе не хватает, как и в городе Ишиме, и в Казанском районе. Все потому, что та ГРС [газораспределительная станция], которая обеспечивает газоснабжение наших трех муниципалитетов, работает уже за пределами своей мощности», — сообщил Сергей Ломовцев. Надежды в администрации района возлагают на новую ГРС «Ишим-2». По мнению Ломовцева, она в полном объеме обеспечит негазифицированные территории. Соглашение о строительстве было подписано правительством Тюменской области и Газпромом. Завершить работы планируется уже в декабре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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