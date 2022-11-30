В свердловском городе дом утопает в фекалиях. Видео

В Ревде жилой дом затопило фекалиями из канализации

30 ноября 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Ревдинцы жалуются на фекалии, которые поступают в подъезд и квартиры дома Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Ревде (Свердловская область) дом по улице Горького 38 утопает в фекалиях. Жители дома жалуются на плохой запах в подъезде и квартирах. «Колодец, к которому проходит труба с отходами прочистить не смогли и просто закопали. В настоящий момент все это стоит, воняет, идет в подъезд и квартиры», — рассказывает местный житель дома в видео от сообщества «Ревдинский рабочий (Ревда)» в социальной сети «ВКонтакте». Заявки о происшествии управляющая компания дома «Комбытсервис» получила. Корреспонденту агентства комментарий от главного инженера коммунально-бытового сервиса получить не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге затопило улицы из-за коммунальной аварии. Пострадали частные постройки.

В Ревде (Свердловская область) дом по улице Горького 38 утопает в фекалиях. Жители дома жалуются на плохой запах в подъезде и квартирах. «Колодец, к которому проходит труба с отходами прочистить не смогли и просто закопали. В настоящий момент все это стоит, воняет, идет в подъезд и квартиры», — рассказывает местный житель дома в видео от сообщества «Ревдинский рабочий (Ревда)» в социальной сети «ВКонтакте». Заявки о происшествии управляющая компания дома «Комбытсервис» получила. Корреспонденту агентства комментарий от главного инженера коммунально-бытового сервиса получить не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге затопило улицы из-за коммунальной аварии. Пострадали частные постройки.