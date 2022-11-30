В Ревде (Свердловская область) дом по улице Горького 38 утопает в фекалиях. Жители дома жалуются на плохой запах в подъезде и квартирах.
«Колодец, к которому проходит труба с отходами прочистить не смогли и просто закопали. В настоящий момент все это стоит, воняет, идет в подъезд и квартиры», — рассказывает местный житель дома в видео от сообщества «Ревдинский рабочий (Ревда)» в социальной сети «ВКонтакте».
Заявки о происшествии управляющая компания дома «Комбытсервис» получила. Корреспонденту агентства комментарий от главного инженера коммунально-бытового сервиса получить не удалось.
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