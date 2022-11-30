Бывшего замглавы района Челябинска отдали под суд

Андрея Звигинцева будут судить за халатность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывшего замглавы Калининского района Челябинска Андрея Звигинцева отдали под суд за установку детского комплекса кустарным способом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

«По данным следствия, обвиняемый в 2020 году согласовал приобретение и установку на территории района вместо единого сертифицированного детского игрового комплекса, двух детских игровых комплексов, соединенных между собой кустарным способом. Комплекс не соответствует техническим и качественным характеристикам, установленным контрактом», — заявили в пресс-службе ведомства.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело против Звигинцева направлено в суд. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Нарушения силовики выявили при строительстве детского игрового комплекса возле Ледовой арены «Трактор». Подрядчиком при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» выступила компания ООО «Ландшафт и Декор».