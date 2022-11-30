Бывшего замглавы района Челябинска отдали под суд

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Андрея Звигинцева будут судить за халатность Фото:

Бывшего замглавы Калининского района Челябинска Андрея Звигинцева отдали под суд за установку детского комплекса кустарным способом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

«По данным следствия, обвиняемый в 2020 году согласовал приобретение и установку на территории района вместо единого сертифицированного детского игрового комплекса, двух детских игровых комплексов, соединенных между собой кустарным способом. Комплекс не соответствует техническим и качественным характеристикам, установленным контрактом», — заявили в пресс-службе ведомства.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело против Звигинцева направлено в суд. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Нарушения силовики выявили при строительстве детского игрового комплекса возле Ледовой арены «Трактор». Подрядчиком при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» выступила компания ООО «Ландшафт и Декор».

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Бывшего замглавы Калининского района Челябинска Андрея Звигинцева отдали под суд за установку детского комплекса кустарным способом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР. «По данным следствия, обвиняемый в 2020 году согласовал приобретение и установку на территории района вместо единого сертифицированного детского игрового комплекса, двух детских игровых комплексов, соединенных между собой кустарным способом. Комплекс не соответствует техническим и качественным характеристикам, установленным контрактом», — заявили в пресс-службе ведомства. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело против Звигинцева направлено в суд. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Нарушения силовики выявили при строительстве детского игрового комплекса возле Ледовой арены «Трактор». Подрядчиком при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» выступила компания ООО «Ландшафт и Декор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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