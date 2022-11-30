Блинкен озвучил новые цели Путина на Украине

Разрушение инфраструктуры Украины сейчас является целью России, считает БлинкенФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Новой целью президента России Владимира Путина является разрушение энергосистемы Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Президент России Владимир Путин сосредоточился на разрушении энергосистемы Украины. Это новые цели президента Путина. Он их активно выполняет», — сказал Блинкен после встречи НАТО в Бухаресте. Его слова передает официальный сайт НАТО.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. В ноябре армия России провела массированные обстрелы по инфраструктуре Украины. Бывший офицер спецназа объяснял, что Россия вправе уничтожать любые гражданские объекты Украины, если они используются в качестве военных. Также в МИД РФ отмечали, что спутники, которые использует Киев, можно считать целями для ракетных ударов, сообщает RT.
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Новой целью президента России Владимира Путина является разрушение энергосистемы Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Президент России Владимир Путин сосредоточился на разрушении энергосистемы Украины. Это новые цели президента Путина. Он их активно выполняет», — сказал Блинкен после встречи НАТО в Бухаресте. Его слова передает официальный сайт НАТО. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. В ноябре армия России провела массированные обстрелы по инфраструктуре Украины. Бывший офицер спецназа объяснял, что Россия вправе уничтожать любые гражданские объекты Украины, если они используются в качестве военных. Также в МИД РФ отмечали, что спутники, которые использует Киев, можно считать целями для ракетных ударов, сообщает RT.