30 ноября 2022

Пермский край укрепил позиции в рейтинге субъектов РФ по медиаактивности

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Виды города. Пермь, виды города пермь, вид города с высоты, улсибирская
Прикамье входит в группу регионов с численностью 1-2 млн экономически активного населения (ЭАН) Фото:

По данным Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) девяти территориям (Пермский край в их числе) удалось за месяц улучшить свои позиции в рейтинге. Об этом рассказали в пресс-службе АИРР.

«Первое и третье места в группе регионов с численностью 1-2 млн ЭАН заняли Новосибирская (+1) и Нижегородская (+2) области. Также рост среди регионов Ассоциации продемонстрировали Самарская область (+1), Красноярский (+2) и Пермский (+1) края», — указано в документе исследования. Пермский край находится на пятой строчке таблицы по.

Согласно данным за 2021 год и результатам первого ежегодного мониторинга ряда важнейших показателей развития субъектов РФ, Пермский край занял 10 место рейтинга. Аналитики выделили одну слабую сторону региона — низкая медиаактивность. При сопоставлении оцениваются три параметра: инноватика, инвестиции и проведение публичных мероприятий.

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По данным Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) девяти территориям (Пермский край в их числе) удалось за месяц улучшить свои позиции в рейтинге. Об этом рассказали в пресс-службе АИРР. «Первое и третье места в группе регионов с численностью 1-2 млн ЭАН заняли Новосибирская (+1) и Нижегородская (+2) области. Также рост среди регионов Ассоциации продемонстрировали Самарская область (+1), Красноярский (+2) и Пермский (+1) края», — указано в документе исследования. Пермский край находится на пятой строчке таблицы по. Согласно данным за 2021 год и результатам первого ежегодного мониторинга ряда важнейших показателей развития субъектов РФ, Пермский край занял 10 место рейтинга. Аналитики выделили одну слабую сторону региона — низкая медиаактивность. При сопоставлении оцениваются три параметра: инноватика, инвестиции и проведение публичных мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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