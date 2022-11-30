Пермский край укрепил позиции в рейтинге субъектов РФ по медиаактивности

01 декабря 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

Прикамье входит в группу регионов с численностью 1-2 млн экономически активного населения (ЭАН) Фото: Сергей Русанов © URA.RU По данным Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) девяти территориям (Пермский край в их числе) удалось за месяц улучшить свои позиции в рейтинге. Об этом рассказали в пресс-службе АИРР. «Первое и третье места в группе регионов с численностью 1-2 млн ЭАН заняли Новосибирская (+1) и Нижегородская (+2) области. Также рост среди регионов Ассоциации продемонстрировали Самарская область (+1), Красноярский (+2) и Пермский (+1) края», — указано в документе исследования. Пермский край находится на пятой строчке таблицы по. Согласно данным за 2021 год и результатам первого ежегодного мониторинга ряда важнейших показателей развития субъектов РФ, Пермский край занял 10 место рейтинга. Аналитики выделили одну слабую сторону региона — низкая медиаактивность. При сопоставлении оцениваются три параметра: инноватика, инвестиции и проведение публичных мероприятий.

По данным Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) девяти территориям (Пермский край в их числе) удалось за месяц улучшить свои позиции в рейтинге. Об этом рассказали в пресс-службе АИРР. «Первое и третье места в группе регионов с численностью 1-2 млн ЭАН заняли Новосибирская (+1) и Нижегородская (+2) области. Также рост среди регионов Ассоциации продемонстрировали Самарская область (+1), Красноярский (+2) и Пермский (+1) края», — указано в документе исследования. Пермский край находится на пятой строчке таблицы по. Согласно данным за 2021 год и результатам первого ежегодного мониторинга ряда важнейших показателей развития субъектов РФ, Пермский край занял 10 место рейтинга. Аналитики выделили одну слабую сторону региона — низкая медиаактивность. При сопоставлении оцениваются три параметра: инноватика, инвестиции и проведение публичных мероприятий.