В ХМАО открыли автозимник до отдаленных поселений округа

Запустили автозимник от Ханты-Мансийска до Талинки Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ХМАО с 1 декабря открыли зимнюю автодорогу от города Ханты-Мансийск до поселения Талинка и деревни Белогорье. Информация об этом появилась на сайте департамента дорожного хозяйства ХМАО.

«1 декабря 2022 года введена в эксплуатацию зимняя автомобильная дорога протяженностью 19,65 километров. По маршруту Ханты-Мансийск — Талинка — Белогорье», — говорится в документе департамента.

Работы по прокладке зимней автодороги проводила компания АО «Северавтодор». Кроме самой дороги организация также должна была установить на всем протяжении пути необходимые дорожные знаки.

Ранее URA.RU сообщало, что дорожники ХМАО построят автозимники раньше обычного из-за суровых морозов. Зимние дороги и ледовые переправы могут открыть до 25 декабря.