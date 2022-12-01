Пермяки незаконно убили лося и наврали, что нашли его в пакете

02 декабря 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Вина браконьера была доказана Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В селе Кочево (Пермский край) местного жителя судили за убийство лося и незаконную охоту. Его приятель на судебном заседании заявил, что они случайно нашли мертвого животного в лесу, якобы расфасованного в пакетах в лесу. Суд пермяку не поверил. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В ходе судебного заседания заявил, что он и его приятель в лес ходили за ягодами и случайно обнаружили уже разделанную тушу лося в пакетах», — говорится на сайте. В суже распознали ложь и браконьер в итоге был осужден. Друг осужденного, навравший в суде, сам попал на скамью подсудимых. Его признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача ложных показаний свидетелем). В итоге лжецу назначили 180 часов исправительных работ.

В селе Кочево (Пермский край) местного жителя судили за убийство лося и незаконную охоту. Его приятель на судебном заседании заявил, что они случайно нашли мертвого животного в лесу, якобы расфасованного в пакетах в лесу. Суд пермяку не поверил. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В ходе судебного заседания заявил, что он и его приятель в лес ходили за ягодами и случайно обнаружили уже разделанную тушу лося в пакетах», — говорится на сайте. В суже распознали ложь и браконьер в итоге был осужден. Друг осужденного, навравший в суде, сам попал на скамью подсудимых. Его признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача ложных показаний свидетелем). В итоге лжецу назначили 180 часов исправительных работ.