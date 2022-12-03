В Челябинске задержатся сильные снегопады

Мэрия Челябинска предупредила, что сильные снегопады задержатся до 6 декабря

Водителей попросили по возможности пересесть на общественный транспорт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцев предупредили о сильных снегопадах, которые задержатся до 6 декабря. Опасные участки дорог будут обработаны противогололедными материалами, сообщили в комитете дорожного хозяйства мэрии Челябинска.

«Подрядными организациями, оказывающими услуги по содержанию улично-дорожной сети, при необходимости будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков (спуски, подъемы, мостовые сооружения и перекрестки). Просим водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом», — уточнили в пресс-службе организации.

По данным синоптиков, снегопад в Челябинске будет идти всю ночь и следующий день. Ранее ГИБДД региона выступила с экстренным обращением к водителям. Все службы переведены в режим повышенной готовности.