Бастрыкин потребовал отчет после гибели пермяка и двоих детей при пожаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели отца и двоих детей при пожаре. Трагедия произошла в поселке Карагай Пермского края 4 декабря. Информация о требовании отчета размещена в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ.
«Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сафонову В.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Ранее URA.RU сообщало, что тела погибших мужчины и двоих детей четырех и пяти лет были обнаружены после того, как пожарные потушили огонь в частном доме. Сейчас следователи и криминалисты проводят необходимые экспертизы, чтобы установить причину возгорания.
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