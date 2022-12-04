Бастрыкин потребовал отчет после гибели пермяка и двоих детей при пожаре

05 декабря 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования гибели пермяков при пожаре Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели отца и двоих детей при пожаре. Трагедия произошла в поселке Карагай Пермского края 4 декабря. Информация о требовании отчета размещена в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сафонову В.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Ранее URA.RU сообщало, что тела погибших мужчины и двоих детей четырех и пяти лет были обнаружены после того, как пожарные потушили огонь в частном доме. Сейчас следователи и криминалисты проводят необходимые экспертизы, чтобы установить причину возгорания.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели отца и двоих детей при пожаре. Трагедия произошла в поселке Карагай Пермского края 4 декабря. Информация о требовании отчета размещена в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сафонову В.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Ранее URA.RU сообщало, что тела погибших мужчины и двоих детей четырех и пяти лет были обнаружены после того, как пожарные потушили огонь в частном доме. Сейчас следователи и криминалисты проводят необходимые экспертизы, чтобы установить причину возгорания.