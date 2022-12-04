04 декабря 2022
03 декабря 2022

Бастрыкин потребовал отчет после гибели пермяка и двоих детей при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования гибели пермяков при пожаре Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели отца и двоих детей при пожаре. Трагедия произошла в поселке Карагай Пермского края 4 декабря. Информация о требовании отчета размещена в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сафонову В.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Ранее URA.RU сообщало, что тела погибших мужчины и двоих детей четырех и пяти лет были обнаружены после того, как пожарные потушили огонь в частном доме. Сейчас следователи и криминалисты проводят необходимые экспертизы, чтобы установить причину возгорания.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели отца и двоих детей при пожаре. Трагедия произошла в поселке Карагай Пермского края 4 декабря. Информация о требовании отчета размещена в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сафонову В.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Ранее URA.RU сообщало, что тела погибших мужчины и двоих детей четырех и пяти лет были обнаружены после того, как пожарные потушили огонь в частном доме. Сейчас следователи и криминалисты проводят необходимые экспертизы, чтобы установить причину возгорания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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