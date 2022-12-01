В Свердловской области обнаружили смертельно опасную колбасу

Свердловский Россельхознадзор обнаружил в колбасе «Краковская» превышение канцерогена бензпирена

02 декабря 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Колбаса была сделана из видоспецифичной ДНК курицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловский референтный центр Россельхознадзора обнаружил в колбасе «Краковская» канцерогенное вещество, которое чаще всего можно встретить в выхлопных газах автомобилей. Речь идет о повышенном содержании канцерогена бензпирена — он может вызывать онкологию и генетические проблемы. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. «На прошлой неделе специалисты лаборатории сообщали, что в колбасе нашли превышение содержания канцерогена бензпирена. Теперь в двух пробах краковской колбасы методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) нашли видоспецифичную ДНК курицы, хотя в составе продукта курица не значится», — заявили специалисты. Пробы производили два предприятия — индивидуальный предприниматель из Свердловской области и пермский мясокомбинат. «Референтный центр немедленно направил сведения о выявлении фальсифицированных колбас управлениям Россельхознадзора в Свердловской области и Пермском крае, чтобы инспекторы приняли меры реагирования к нерадивым мясникам», — сообщили в региональном Россельхознадзоре. Ранее сотрудники свердловского Россельхознадзора обнаружили говядину одного областного производителя, в которой нашли сальмонеллу. Эти бактерии вызывают инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Свердловский референтный центр Россельхознадзора обнаружил в колбасе «Краковская» канцерогенное вещество, которое чаще всего можно встретить в выхлопных газах автомобилей. Речь идет о повышенном содержании канцерогена бензпирена — он может вызывать онкологию и генетические проблемы. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. «На прошлой неделе специалисты лаборатории сообщали, что в колбасе нашли превышение содержания канцерогена бензпирена. Теперь в двух пробах краковской колбасы методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) нашли видоспецифичную ДНК курицы, хотя в составе продукта курица не значится», — заявили специалисты. Пробы производили два предприятия — индивидуальный предприниматель из Свердловской области и пермский мясокомбинат. «Референтный центр немедленно направил сведения о выявлении фальсифицированных колбас управлениям Россельхознадзора в Свердловской области и Пермском крае, чтобы инспекторы приняли меры реагирования к нерадивым мясникам», — сообщили в региональном Россельхознадзоре. Ранее сотрудники свердловского Россельхознадзора обнаружили говядину одного областного производителя, в которой нашли сальмонеллу. Эти бактерии вызывают инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта.