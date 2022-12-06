Юрист Ногайлиева объяснила, как избежать маленькой пенсии

Иногда попытка увеличения пенсии за счет стажа дает обратный эффект. Об этом предупредила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
Многие россияне считают, что чем больше стаж, тем больше размер выплаты, поэтому стараются, чтобы им учли в расчет как можно больше различных периодов. Однако на самом деле формула подсчета размера пенсии не содержит параметра продолжительности стажа — сумма страховой части зависит от величины индивидуального пенсионного капитала (ИПК), передает «Прайм». «Поэтому, стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии», — предостерегла Ногайлиева.
Ранее генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина рассказала, что для расчета размера накопительной пенсии используется показатель возраста дожития, который определяется на основе статистических данных о средней продолжительности жизни россиян. По ее словам, чем выше этот показатель, тем ниже размер пенсионных выплат. Заведующий западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин посоветовал россиянам проверить свои данные в Пенсионном фонде России (ПФР), чтобы избежать проблем с начислением пенсии.
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Иногда попытка увеличения пенсии за счет стажа дает обратный эффект. Об этом предупредила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Многие россияне считают, что чем больше стаж, тем больше размер выплаты, поэтому стараются, чтобы им учли в расчет как можно больше различных периодов. Однако на самом деле формула подсчета размера пенсии не содержит параметра продолжительности стажа — сумма страховой части зависит от величины индивидуального пенсионного капитала (ИПК), передает «Прайм». «Поэтому, стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии», — предостерегла Ногайлиева. Ранее генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина рассказала, что для расчета размера накопительной пенсии используется показатель возраста дожития, который определяется на основе статистических данных о средней продолжительности жизни россиян. По ее словам, чем выше этот показатель, тем ниже размер пенсионных выплат. Заведующий западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин посоветовал россиянам проверить свои данные в Пенсионном фонде России (ПФР), чтобы избежать проблем с начислением пенсии.