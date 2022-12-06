06 декабря 2022

В Кыштыме 15 классов закрыли на карантин

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Карантинные классы зафиксированы в 12 школах города Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) в 12 школах 15 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу. Эту информацию URA.RU подтвердила мэр города Людмила Шеболаева.

«Если в классе число заболевших превышает 25%, администрация школы принимает решение об отправке учеников на карантин. Таких классов у нас сейчас 15 в 12 школах», — отметила мэр.

По словам Шеболаевой, крупных очагов заболевания в городе нет. При этом уровень заболевания ОРВИ и гриппом сейчас ниже, чем год назад.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 70,2%. Среди школьников заболеваемость больше нормы на 70,9%.

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В Кыштыме (Челябинская область) в 12 школах 15 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу. Эту информацию URA.RU подтвердила мэр города Людмила Шеболаева. «Если в классе число заболевших превышает 25%, администрация школы принимает решение об отправке учеников на карантин. Таких классов у нас сейчас 15 в 12 школах», — отметила мэр. По словам Шеболаевой, крупных очагов заболевания в городе нет. При этом уровень заболевания ОРВИ и гриппом сейчас ниже, чем год назад. Ранее сообщалось, что в Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 70,2%. Среди школьников заболеваемость больше нормы на 70,9%.
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