В Кыштыме 15 классов закрыли на карантин

07 декабря 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Карантинные классы зафиксированы в 12 школах города Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кыштыме (Челябинская область) в 12 школах 15 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу. Эту информацию URA.RU подтвердила мэр города Людмила Шеболаева. «Если в классе число заболевших превышает 25%, администрация школы принимает решение об отправке учеников на карантин. Таких классов у нас сейчас 15 в 12 школах», — отметила мэр. По словам Шеболаевой, крупных очагов заболевания в городе нет. При этом уровень заболевания ОРВИ и гриппом сейчас ниже, чем год назад. Ранее сообщалось, что в Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 70,2%. Среди школьников заболеваемость больше нормы на 70,9%.

В Кыштыме (Челябинская область) в 12 школах 15 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу. Эту информацию URA.RU подтвердила мэр города Людмила Шеболаева. «Если в классе число заболевших превышает 25%, администрация школы принимает решение об отправке учеников на карантин. Таких классов у нас сейчас 15 в 12 школах», — отметила мэр. По словам Шеболаевой, крупных очагов заболевания в городе нет. При этом уровень заболевания ОРВИ и гриппом сейчас ниже, чем год назад. Ранее сообщалось, что в Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 70,2%. Среди школьников заболеваемость больше нормы на 70,9%.