Публичные слушания по проекту пройдут в Доме архитектора 15 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска построят новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК) с рестораном площадью 1 тысяча 332 квадратных метров. Вопросы, связанные со строительством объекта, будут рассмотрены на публичных слушаниях в Доме архитектора 15 декабря.

«Провести публичные слушания 15 декабря 2022 года по рассмотрению проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением Администрации города Челябинска от 08.06.2017 № 225-п „Об утверждении документации по планировке территории“ в границах улиц: Гагарина, Руставели, Энергетиков, Гранитная, Агалакова, Бобруйская, Гончаренко в Ленинском районе города Челябинска. Организовать и провести собрание участников публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 15 декабря 2022 года», — говорится в документации.

Проект торгового-развлекательного комплекса в границах улиц Гагарина, Руставели, Энергетиков, Гранитная, Агалакова, Бобруйская и Гончаренко в Ленинском районе Челябинска был разработан и утвержден в 2017 году. Чуть позже компания «Оптиум-Снаб» решила построить в здании ресторан вместимостью на 65 мест. В случае принятия проекта, площадь и этажность здания будет изменена.

Ранее власти Челябинска разрешили компании ООО «Кронос Инвест», которая принадлежит бизнесмену Владимиру Гроо, расширить гостиничный комплекс «Маркштадт», расположенный в Центральном районе города. Публичные слушания на эту тему состоялись в Доме архитектора 10 ноября 2022 года.

В случае принятия проекта, площадь и этажность здания будет изменена Скрин: Кадастровая карта