07 декабря 2022

Следователи возбудили уголовное дело после смерти пермяка на работе

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
Следственные органы разбираются в причинах несчастного случая Фото:

В Перми возбуждено уголовное дело по факту смертельного случая, произошедшего с рабочим предприятия. Мужчина выпал из люльки автогидроподъемника и получил смертельную травму, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Предварительно установлено, что 7 декабря в вечернее время произошло падение люльки автогидроподъемника с находившимися в ней работниками. В результате один из них скончался на месте происшествия, второй госпитализирован с полученными травмами в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека»).

По данным следственных органов, инцидент произошел на объекте, расположенном в Мотовилихинском районе Перми. Причиной случившегося названо нарушение правил безопасности при проведении работ сотрудниками предприятия.

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В Перми возбуждено уголовное дело по факту смертельного случая, произошедшего с рабочим предприятия. Мужчина выпал из люльки автогидроподъемника и получил смертельную травму, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что 7 декабря в вечернее время произошло падение люльки автогидроподъемника с находившимися в ней работниками. В результате один из них скончался на месте происшествия, второй госпитализирован с полученными травмами в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека»). По данным следственных органов, инцидент произошел на объекте, расположенном в Мотовилихинском районе Перми. Причиной случившегося названо нарушение правил безопасности при проведении работ сотрудниками предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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