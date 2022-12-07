Следователи возбудили уголовное дело после смерти пермяка на работе

08 декабря 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Следственные органы разбираются в причинах несчастного случая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми возбуждено уголовное дело по факту смертельного случая, произошедшего с рабочим предприятия. Мужчина выпал из люльки автогидроподъемника и получил смертельную травму, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что 7 декабря в вечернее время произошло падение люльки автогидроподъемника с находившимися в ней работниками. В результате один из них скончался на месте происшествия, второй госпитализирован с полученными травмами в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека»). По данным следственных органов, инцидент произошел на объекте, расположенном в Мотовилихинском районе Перми. Причиной случившегося названо нарушение правил безопасности при проведении работ сотрудниками предприятия.

В Перми возбуждено уголовное дело по факту смертельного случая, произошедшего с рабочим предприятия. Мужчина выпал из люльки автогидроподъемника и получил смертельную травму, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что 7 декабря в вечернее время произошло падение люльки автогидроподъемника с находившимися в ней работниками. В результате один из них скончался на месте происшествия, второй госпитализирован с полученными травмами в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека»). По данным следственных органов, инцидент произошел на объекте, расположенном в Мотовилихинском районе Перми. Причиной случившегося названо нарушение правил безопасности при проведении работ сотрудниками предприятия.