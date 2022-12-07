Пермяки массово жалуются на гололед

Пермяки начали массово жаловаться на гололед и снег на улицах и тротуарах. Сообщения жители оставляют на портале «Управляем вместе».
«Гололед. На площадке между ТЦ «Март» и трамвайной остановкой «Плеханова», — указал житель Перми.
Только за 7 и 8 декабря на портале «Управляем вместе» появились жалобы на скользкие улицы Петропавловскую, Юнг Прикамья, Осинскую, Толмачева, Адмирала Ушакова, Строителей, Белинского, Чернышевского, Норильскую, Карпинского, Куйбышева, Чкалова, Пушкина, Решетникова, Комсомольский проспект.
Большинство сообщений пока без ответа. Перед теми, чье обращение уже рассмотрели, власти отчитались, что провели работы по обработке тротуара противогололедными материалами.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Перми судилась с управляющей компанией, после того как упала в гололед. Ей удалось отсудить 450 тысяч рублей.
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