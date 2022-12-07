07 декабря 2022

В Челябинске будет создан центр реабилитации для участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, гехт ирина
Центр будет работать на базе министерства соцотношений региона Фото:

Центр для реабилитации участников спецоперации в Челябинской области создадут до конца 2022 года. Об этом заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Центр будет функционировать на базе министерства социальных отношений региона. Мы планируем создать еще одно учреждение, под медико-социальную реабилитацию», — пояснила Гехт «Первому Областному».

Ранее, на встрече с матерями участников спецоперации президент РФ Владимир Путин заявил, что вернувшимся с фронта военнослужащим государство будет оказывать всяческую помощь в трудоустройстве и реабилитации. Делать это будет необходимо с дополнительным обучением.

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Центр для реабилитации участников спецоперации в Челябинской области создадут до конца 2022 года. Об этом заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. «Центр будет функционировать на базе министерства социальных отношений региона. Мы планируем создать еще одно учреждение, под медико-социальную реабилитацию», — пояснила Гехт «Первому Областному». Ранее, на встрече с матерями участников спецоперации президент РФ Владимир Путин заявил, что вернувшимся с фронта военнослужащим государство будет оказывать всяческую помощь в трудоустройстве и реабилитации. Делать это будет необходимо с дополнительным обучением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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