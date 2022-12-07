В Челябинске будет создан центр реабилитации для участников СВО

Центр будет работать на базе министерства соцотношений региона
Центр для реабилитации участников спецоперации в Челябинской области создадут до конца 2022 года. Об этом заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.
«Центр будет функционировать на базе министерства социальных отношений региона. Мы планируем создать еще одно учреждение, под медико-социальную реабилитацию», — пояснила Гехт «Первому Областному».
Ранее, на встрече с матерями участников спецоперации президент РФ Владимир Путин заявил, что вернувшимся с фронта военнослужащим государство будет оказывать всяческую помощь в трудоустройстве и реабилитации. Делать это будет необходимо с дополнительным обучением.
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